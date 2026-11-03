Así funciona la alerta temprana de sismo en Android: “No predice el temblor”

En medio del enjambre sísmico que afecta al municipio de Chaparral y a diversas regiones del país, millones de personas han experimentado la llegada de notificaciones en sus teléfonos móviles segundos antes de sentir una sacudida. Frente a la incertidumbre y los mitos sobre la tecnología, Carolina García Londoño, directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó en diálogo con Mañanas Bli el funcionamiento real de estas herramientas y aclaró los alcances del monitoreo telúrico en Colombia.

El mito de la predicción y el principio de la alerta temprana

Una de las principales dudas de la ciudadanía es cómo un teléfono inteligente logra notificar el evento con brevedad. Al respecto, la doctora García fue enfática al recordar la naturaleza de estos fenómenos naturales: “Un sismo es imposible de predecir, por lo cual siempre debemos estar preparados y bien informados”.

Publicidad

La experta detalló que el sistema operativo Android opera aprovechando la densidad de dispositivos móviles en el territorio: “Lo que pasa con los teléfonos Android es que funcionamos también casi que como un enjambre pero de celulares”.

En ese sentido, la funcionaria puntualizó sobre el mecanismo de notificación: “El no me está prediciendo el sismo, sino que simplemente él detecta que muchos celulares registraron un movimiento en un lugar y envían a una velocidad pues mucho más rápido de lo que viaje el sismo. Envían el a otras ciudades”.



García reiteró que el sistema no se anticipa a la ocurrencia del movimiento: “No es que están dando una alerta anterior a que ocurra, sino que básicamente me está diciendo está ocurriendo un sismo en un lugar y pronto le llegará la onda”.

Asimismo, explicó que el tiempo de anticipación depende totalmente de la distancia a la sismofuente y de la magnitud del evento; en casos donde la población está muy cercana al epicentro, como en Bogotá ante un temblor originado en los Llanos, no existe un margen de tiempo amplio y la onda puede llegar simultáneamente con la alerta.

Publicidad

El contexto del enjambre sísmico en Chaparral

La atención sobre la sismicidad en el país se intensificó tras el fenómeno concentrado en el departamento del Tolima. Según los registros del SGC, el enjambre sísmico se activó el pasado 20 de septiembre, contabilizando hasta la fecha más de 1.430 sismos de magnitud mayor a 2.

Sismos en Chaparral, Tolima Foto: Creada con IA

Para ilustrar la magnitud atípica de este evento en la zona del cañón de Las Hermosas, atravesada por varias fallas activas, García comparó las cifras históricas: en 30 años de operación de la red sismológica nacional se habían registrado 500 sismos en esa área, pero en cuestión de semanas la actividad se incrementó de manera evidente. En la actualidad, los grupos de trabajo del SGC evalúan diversas hipótesis sobre la interacción de múltiples placas tectónicas y fallas geológicas en Colombia.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: