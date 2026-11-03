La actualización de WhatsApp que millones esperaban: programar mensajes de texto

Por fin llegó la actualización que millones de usuarios de WhatsApp estaban esperando desde hace mucho tiempo: programar mensajes de texto.

La aplicación confirmó que, poco a poco, los usuarios podrán realizar la programación de sus mensajes a medida que se vaya actualizando la versión en los respectivos dispositivos iOS o Android. Sin embargo, algunos ya pueden ir a un chat y sí realizar esta nueva función.



Así puede programar

Lo primero que debe hacer es ir al chat en el que desea programar un mensaje de texto. Una vez lo tenga listo, debe mantener presionado el botón de enviar (la flechita verde). Allí se le abrirá la opción de programar después de 10 minutos y máximo dos semanas. Por ahora, esos son los periodos de tiempo que tendrá WhatsApp en esta nueva función.

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"Programado un mensaje. Ver" es el aviso que le aparecerá en el chat para confirmar la programación, en un pequeño cuadro negro.

Vale recalcar que esta programación solo sirve con mensajes de texto, no con audios o imágenes, por ahora.



WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Foto: referencia, Flow

Qué pasa si no tengo internet

En caso de no estar conectado a internet, datos móviles o wifi, no debe preocuparse. Si programó con anterioridad su mensaje, este se enviará en la hora estimada así no esté conectado u online en el momento del envío del mismo.

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Por ejemplo, en la noche programó un mensaje para un amigo que al día siguiente está de cumpleaños. Usted quiere ser el primero en felicitarlo y sabe que se levanta, usualmente, a las 5:00 de la mañana. A esa hora programó el mensaje de felicitaciones y, aunque usted estaría durmiendo y con el celular sin conexión a internet, el mensaje se enviará a esa hora sin inconvenientes, pues es automático.

Se puede editar el mensaje

Sí. En caso de que se haya equivocado o quiera modificar el texto, lo puede hacer sin ningún problema y el receptor del mensaje ni se esterará de que este fue editado.

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Es importante enfatizar que el otro usuario no se dará cuenta que fue un mensaje programado, pues se mantiene el cifrado de extremo a extremo, que es un sistema de seguridad digital que usa WhatsApp para protección de la privacidad de los chats.

Así que ya puede revisar su celular, si tiene la última actualización y si ya está disponible esta función. En caso de que no, no se preocupe, en pocos días ya la tendrá disponible.