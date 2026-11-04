Observatorio de la NASA está cayendo en picada hacia la Tierra: advierten riesgos por colapso

Un observatorio espacial de la NASA, con un peso aproximado de 1.450 kilogramos, se aproxima al final de su recorrido en órbita y tiene previsto reingresar a la atmósfera terrestre. Se trata del Observatorio Neil Gehrels Swift, lanzado en noviembre de 2004 para estudiar fenómenos cósmicos, que dejó de recopilar datos científicos después de perder altura y no poder compensar la resistencia atmosférica.

La agencia espacial estadounidense estima que la mayor parte de la estructura se desintegrará durante su paso por la atmósfera. Sin embargo, algunos fragmentos podrían llegar a la superficie, lo que ha generado preguntas sobre los posibles riesgos y las zonas donde podrían caer los restos.

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¿Qué riesgos existen por la caída del observatorio Swift?

Según la NASA, la probabilidad de que una persona resulte afectada por el impacto de los fragmentos es baja: una entre 2.100. Aunque la mayor parte de la nave se consumiría durante el reingreso, la agencia no descarta que algunas piezas sobrevivan.



La zona estimada para una posible caída se encuentra entre los 20,6 grados de latitud sur y los 20,6 grados de latitud norte. Esta franja comprende partes de América Central y del Sur, África central, el sur de India, el sudeste asiático y el norte de Australia, además de extensas áreas oceánicas.

La hora exacta del reingreso todavía no está definida. Las proyecciones tienen márgenes de error de varias horas: Aerospace Corporation estimó inicialmente que ocurriría a las 5:19 a. m., hora de Miami, mientras que una proyección posterior de la Fuerza Espacial de Estados Unidos señaló las 7:42 a. m., también con un margen de dos horas, de este 4 de noviembre.

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Neil Gehrels, primer investigador principal de la misión Swift, señala los instrumentos de la nave en una sala limpia del centro Goddard (9 de septiembre de 2003). NASA

¿Por qué el observatorio de la NASA está cayendo?

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El descenso de Swift se aceleró por el aumento de la actividad solar durante los últimos años. Las llamaradas y eyecciones de masa coronal provocaron la expansión de la atmósfera terrestre, lo que incrementó la resistencia sobre la nave y redujo su altura orbital.

La NASA intentó prolongar su funcionamiento mediante una misión de rescate de la empresa Katalyst Space Technologies. La compañía desarrolló el vehículo LINK para acoplarse al observatorio y elevarlo a una órbita estable, pero la operación fracasó después de que el satélite comenzara a girar sin control.

Swift fue desactivado oficialmente el 20 de octubre. Durante casi 22 años permitió estudiar explosiones de rayos gamma, agujeros negros y otros fenómenos astronómicos. Su caída también reabre el debate sobre cómo prolongar la vida útil de los satélites y controlar los riesgos asociados con su reingreso a la Tierra.