Servicios de urgencias de la Clínica del Prado en Medellín tienen 280% de sobreocupación

La presión sobre los servicios de urgencias de Medellín continúa aumentando y mantiene en alerta a las instituciones de salud, especialmente ante la proximidad de diciembre, una temporada en la que suele incrementarse la demanda de atención médica.

Una de las advertencias más recientes la hizo la Clínica del Prado, que reportó que su servicio de urgencias supera actualmente el 280 % de la capacidad instalada.

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La cifra representa un deterioro frente al panorama de los primeros días de noviembre, cuando el centro asistencial registraba una sobreocupación cercana al 230 %, es decir, que en una semana el aumento representó más del 20%.

Ante esta situación, la institución pidió a los usuarios acudir inicialmente a su IPS básica, donde pueden recibir una primera evaluación y, en caso de que el diagnóstico lo amerite, ser remitidos a un centro asistencial de mayor complejidad.



La recomendación busca evitar que los servicios de urgencias se conviertan en la primera puerta de entrada para situaciones que pueden resolverse en otros niveles de atención.

No obstante, la preocupación también tiene alcance distrital. La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, ya había indicado que durante octubre la ocupación promedio de los servicios de urgencias en clínicas y hospitales de la ciudad llegó al 160%.

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"La ocupación de los servicios de urgencias estuvo en promedio en 160 %, es decir, muy por encima de su capacidad instalada, incluyendo unidades de quemados. También por esta razón es importante tener en cuenta que los servicios de salud están saturados, están sobreocupados", manifestó la funcionaria.

El comportamiento mantiene encendidas las alarmas de cara al cierre del año, pues la llegada de la temporada decembrina podría aumentar todavía más la presión sobre una red asistencial que ya opera por encima de su capacidad.