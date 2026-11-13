Piden celeridad en investigaciones sobre redes de trata de personas en Parque Lleras

La Alcaldía de Medellín ratificó que no dará marcha atrás en los controles que desde hace varios meses mantiene en el Parque Lleras y sus alrededores para combatir fenómenos como la trata de personas, la explotación sexual y otras actividades delictivas.

La postura fue reiterada por el alcalde Federico Gutiérrez en medio de los cuestionamientos de comerciantes y empresarios del sector gastronómico y del entretenimiento, quienes advierten sobre las consecuencias económicas de las medidas y el deterioro de la actividad comercial en la zona. El mandatario defendió la continuidad de los operativos y sostuvo que ya existen resultados que respaldan la intervención institucional.

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"Yo estoy metiéndosela toda con controles, con todo lo que puedo hacer, con policía, con secretaría de salud, con temas de seguridad. Pero mire que ya se van viendo ya los resultados, cómo hemos ido sacando gente de ahí, cómo hemos ido cerrando locales comerciales que hacían mal las cosas", manifestó el alcalde.

Sin embargo, Gutiérrez también cuestionó la velocidad de respuesta de los organismos judiciales y reclamó mayor celeridad en las investigaciones para identificar y desarticular las estructuras criminales que operan en el sector, algunas de ellas con presuntos vínculos y alcances transnacionales.



"Y yo sí le pido también a la Fiscalía, a la policía, que muevan a investigaciones y que haya justicia rápido, porque es que tenemos que arreglarlo del todo. Hay unos locales que están pendientes de extinción de dominio", aseguró el mandatario.

Preocupaciones del comercio quedaron expuestas durante debate en el Concejo de Medellín

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Allí se advirtió que el endurecimiento de las medidas ha afectado a establecimientos formales, puesto en riesgo más de 2.000 empleos directos y coincidido con una reducción del 27,6 % en el gasto con tarjetas en El Poblado. Según las cifras presentadas, la caída representa más de 53.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.

Desde la Secretaría de Seguridad, por su parte, defendieron el impacto de la estrategia. La dependencia reportó 256 capturas, 869 restablecimientos de derechos a menores de edad, más de 7.000 comparendos y el desmonte de 970 cambuches. También destacó una disminución del 77 % en los hurtos a establecimientos comerciales frente a 2024.