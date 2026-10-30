Rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero por hallazgo de Contraloría en compra de Afinia

El hallazgo fiscal por $739.562 millones establecido por la Contraloría Distrital de Medellín por la adquisición de Afinia desató un nuevo enfrentamiento en redes sociales entre el alcalde Federico Gutiérrez y el exmandatario Daniel Quintero, quienes se responsabilizaron mutuamente por la situación financiera de la filial de EPM en la región Caribe.

Gutiérrez calificó la compra como “la peor decisión que se ha tomado en la historia de EPM” y aseguró que se concretó durante la administración anterior, pese a las advertencias sobre los riesgos de la operación.

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El mandatario llamó el hallazgo “otra perlita de los que se robaron a Medellín” y advirtió que la cifra podría aumentar.

"Esto es una herencia del robo que le hicieron a Medellín y a Afinia. Es parte del robo, pero mire el desastre en el que dejan la ciudad, lo que nos ha tocado bandear a nosotros, lo que nos ha tocado torear, pero vamos a seguir buscando soluciones para que, por supuesto, esto no termine afectando más a EPM y a la ciudad, pero es un descaro", indicó el mandatario.



El exalcalde Daniel Quintero rechazó los señalamientos y pidió que sea la Contraloría General de la República la que revise las actuaciones de los mandatarios y no el organismo distrital.

También defendió la adquisición y aseguró que su administración consiguió salvaguardias y recursos del Gobierno Nacional para proteger a EPM. Quintero, además, responsabilizó a la actual administración de los resultados de Afinia y cuestionó la gestión de Gutiérrez al frente de la empresa.

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Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, cuestionó la decisión adoptada el 18 de septiembre de 2020, durante la Junta Directiva de EPM presidida por Quintero.

Señaló que, pese a existir una cláusula que permitía desistir de la compra sin penalizaciones por el incumplimiento en el indicador de recaudo, se autorizó continuar con la transacción.

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"Nunca les importó Medellín. Dejaron a nuestra ciudad con el peor entuerto de la historia. Hoy vemos las consecuencias, pero esto no fue un error, fue una decisión consciente, posiblemente con un negocio corrupto que tenían detrás y que hoy la Fiscalía investiga de cómo presuntamente vendieron la gerencia de Afinia por más de 5 millones de dólares", manifestó de Bedout.

Finalmente, Gutiérrez reiteró la denuncia presentada ante la Fiscalía, relacionada con el testimonio de una persona que habría asegurado que la gerencia de Afinia fue negociada por entre cinco y ocho millones de dólares para controlar la contratación de la empresa.

Según el alcalde, ese dinero habría sido entregado al entonces “jefe de la estructura” que señala como responsable del saqueo a la ciudad.