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Pico y placa hoy en Medellín: viernes 30 de octubre de 2026 con restricciones vehiculares

La restricción vehicular aplica este viernes para las placas terminadas en 7 y 9 en la capital antioqueña.

Pico y placa Medellín.jpg
Movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Hoy, viernes 30 de octubre de 2026, la restricción del pico y placa Medellín hoy aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 9. Esta medida estará vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., tal como lo estableció la Secretaría de Movilidad de Medellín. La restricción cubre todo el perímetro del Valle de Aburrá, afectando tanto a residentes como a visitantes de la capital antioqueña. El objetivo de esta medida es reducir la congestión vehicular y disminuir la contaminación en la ciudad.

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Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida de pico y placa Medellín hoy puede resultar en sanciones significativas. Los conductores infractores se enfrentan a multas de $604.100 COP, como señala. Además, existe la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado, con una infracción clasificada como C14 que implica un costo de $633.200 COP. Para evitar estas multas, se recomienda a los conductores planificar su movilidad de acuerdo con las restricciones y considerar alternativas de transporte.

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Recomendaciones para hoy en Medellín

Para este viernes 30 de octubre, se sugiere a los ciudadanos optar por medios de transporte exentos de la medida, como vehículos eléctricos, a gas o híbridos. También se recomienda a las personas con condiciones médicas o discapacidad que soliciten la exención ante la Alcaldía. Otra alternativa viable para hoy es el uso de transporte público o servicios de bicicletas compartidas, que permiten evitar las restricciones del pico y placa Medellín hoy. Además, es fundamental estar informados a través de verificaciones en línea en tiempo real.

Mañana, sábado, las restricciones del pico y placa Medellín corresponderán a otro grupo de placas, por lo que se les aconseja a los conductores estar atentos para planificar adecuadamente sus actividades.

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