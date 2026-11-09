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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía desmantela red que distribuía material de abuso sexual infantil en grupos privados

Fiscalía desmantela red que distribuía material de abuso sexual infantil en grupos privados

De acuerdo con la investigación, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que, presuntamente, se podía acceder mediante el pago de dinero.

Abuso sexual / Foto de referencia: AFP
Blu Radio - AFP
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Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional identificaron y desarticularon una red señalada de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil a través de grupos privados de mensajería instantánea. Cinco presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y judicializados por su posible participación en estas actividades.

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De acuerdo con la investigación, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que, presuntamente, se podía acceder mediante el pago de dinero. Los investigadores establecieron que los señalados integrantes de la red se encargarían de administrar estos espacios virtuales, además de almacenar y distribuir el material.

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Las labores investigativas fueron adelantadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional y permitieron identificar a los presuntos responsables. Las capturas se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca).

Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que ahora hacen parte de las evidencias recopiladas dentro del proceso y que serán analizadas por las autoridades.

La Fiscalía estableció que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, los integrantes de la red habrían compartido imágenes y registros audiovisuales que involucraban a menores de edad en situaciones de carácter sexual con más de 140 contactos que, según la investigación, hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.

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La investigación también permitió establecer que algunos de los presuntos integrantes habrían utilizado de manera individual otros espacios virtuales para difundir este tipo de contenido y obtener a cambio diferentes sumas de dinero.

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Con los elementos recopilados durante la investigación, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los cinco detenidos ante jueces de control de garantías.

A los procesados les fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Entre los cinco judicializados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los otros cuatro procesados no aceptaron los cargos y también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

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