Fiscalía acusa a exministra María Isabel Urrutia por presuntas irregularidades en contrato

La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en la celebración de un convenio interadministrativo relacionado con la implementación del sistema de validación para el ingreso a los estadios de fútbol.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Urrutia por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, por hechos relacionados con la contratación prevista para implementar el sistema establecido en el Decreto 1622 de 2022.

Publicidad

De acuerdo con la investigación, cuando Urrutia se desempeñaba como ministra del Deporte, esa cartera tenía a su cargo la implementación de una herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios deportivos y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso de personas que tuvieran algún impedimento para ingresar.

La Fiscalía sostiene que la entonces ministra contrató directamente, mediante un convenio interadministrativo con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios, por un valor superior a 4.950 millones de pesos.



Según la acusación, la contratación se habría realizado desconociendo disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes. La Fiscalía también señaló que las evidencias recopiladas durante la investigación indicarían que el convenio condicionó la subcontratación de una particular específica con quien, al parecer, se habría acordado previamente la ejecución de la iniciativa.

La investigación también identificó presuntas irregularidades desde la etapa precontractual. Entre ellas, la Fiscalía señaló la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos destinados a establecer el valor del negocio jurídico y los costos correspondientes a las actividades que se contemplaban desarrollar.

Publicidad

Otro de los elementos incluidos en la acusación está relacionado con las advertencias que, de acuerdo con la Fiscalía, fueron formuladas por funcionarios de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte durante la etapa previa a la celebración del convenio.

La entidad sostiene que Urrutia Ocoró habría desatendido esas advertencias, en las que se alertaba sobre posibles vicios e ilegalidades en diferentes trámites relacionados con la contratación. Pese a esas observaciones, según la acusación, la entonces ministra celebró el convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022.

Publicidad

La Fiscalía también atribuyó a la exministra presuntas irregularidades en documentos públicos que tenían vocación probatoria. De acuerdo con la investigación, en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad.

