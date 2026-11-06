Juez autoriza emplazar a cabecillas de Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El Juzgado 131 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó la publicación de edictos para emplazar formalmente a varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, investigados por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La decisión permite a la Fiscalía avanzar con el trámite para intentar lograr su comparecencia y, si no se presentan una vez agotado el procedimiento, solicitar que sean declarados como personas ausentes.

Entre los investigados se encuentran Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo.

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Durante la audiencia, la fiscal Elsa Reyes explicó ante la juez las diferentes actuaciones adelantadas por las autoridades para intentar ubicar a los investigados y hacer efectivas las órdenes de captura que pesan en su contra y la circular de interpol.Según la Fiscalía, hasta el momento no ha sido posible establecer su paradero.

“En primer lugar, estas órdenes de captura fueron publicadas en medios de comunicación, se ofreció una recompensa y está vigente una recompensa por información que conduzca a la captura de estas personas, pero hasta el momento no ha sido posible la materialización”, explicó la fiscal.



La funcionaria detalló que la Fiscalía y la Policía Judicial realizaron búsquedas en diferentes bases de datos y entidades públicas y privadas con el propósito de encontrar información que permitiera establecer dónde se encuentran los investigados.

“Se han realizado búsquedas selectivas en base de datos en diferentes entidades como, Datacrédito, Migración Colombia, empresas de telefonía celular, EPS, Supergiros y Efecty, Sura, Davivienda, Bancolombia, entre otras. Los resultados obtenidos en estas diferentes búsquedas fueron objeto de verificación por parte de la Policía Judicial con el fin de establecer alguna dirección o algún sitio que pudiera ser objeto de ubicación de estas personas sin que hasta el momento haya sido posible”, señaló Reyes.

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La fiscal también explicó que las autoridades consultaron otras entidades y que, de acuerdo con la información obtenida durante las labores investigativas, los cabecillas de la estructura no estarían ubicados en territorio colombiano.

“Pero lo que se ha encontrado es que de acuerdo con las fuentes, aparece información relacionada con que estos indiciados aparentemente se encontrarían en zonas rurales de frontera o aún en otros países como Venezuela, donde se estarían resguardando de las autoridades colombianas solamente vendrían a Colombia a cometer algunas actividades delictivas”, afirmó.

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Según la Fiscalía, mientras los integrantes de base de la estructura permanecerían en Colombia, sus principales dirigentes no estarían en el país. La fiscal agregó que las autoridades también hicieron consultas ante la Procuraduría y la Contraloría, sin obtener resultados que permitieran establecer su ubicación.

La Fiscalía sostuvo además que las labores de búsqueda no se detendrán con la publicación de los edictos y que la Policía Judicial deberá continuar con las verificaciones de manera periódica.

“Esta orden a Policía Judicial se expidió con la indicación de que estas verificaciones tienen que ser realizadas de manera constante e ininterrumpida hasta que se haya emitido sentido de fallo por parte del juez de la causa. Cada seis meses los investigadores presentan resultados del rastreo”, explicó la fiscal.

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Precisamente, el emplazamiento constituye, de acuerdo con la Fiscalía, una herramienta para hacer público el requerimiento de las autoridades y permitir que los investigados comparezcan al proceso antes de avanzar hacia una eventual declaración de persona ausente.

“Como última herramienta con la que cuenta la administración de justicia para hacer de público conocimiento el requerimiento de la Fiscalía y dar la oportunidad a que estas personas comparezcan. Y una vez se agote ese trámite de emplazamiento y cumplidos estos requisitos, se proceda a declararlos persona ausente”, sostuvo Reyes durante la audiencia.

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La representación de las víctimas respaldó la solicitud de la Fiscalía y consideró que las autoridades han agotado diferentes mecanismos para intentar ubicar a los integrantes de la Segunda Marquetalia.

“Desde la representación de víctimas de los familiares, este representante considera, en la misma línea del representante del Ministerio Público, que la Fiscalía ha agotado todas las vías y esfuerzos propiamente por dar con el paradero, por lograr ubicar, esas personas relacionadas con la Segunda Marquetalia”, manifestó el representante de las víctimas.

“No obstante, si esto no ha logrado materializarse, no ha sido propiamente por tema de la Fiscalía, ha sido por la dificultad que presentan estos sujetos desde el Estado, al margen de la legalidad, en la clandestinidad, inclusive se tienen indicios de que puede que no estén en Colombia”, señaló.

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La representación de las víctimas insistió en la necesidad de que el proceso avance y respaldó el emplazamiento como la actuación que corresponde en este momento.

“No obstante, es importante que en aras del proceso y de los graves señalamientos que realizó en su momento quien está hoy ya condenado, Simeón Pérez, logremos avanzar en el proceso, no podemos quedarnos en este punto, y pues considera directamente pues que el deber ser que tenemos que tener en este punto es realizar ese emplazamiento como una última instancia”, concluyó.