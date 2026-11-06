Abogado de Angie Rodríguez reveló qué encontraron en examen tras presunto intento de envenenamiento

El abogado de Angie Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, reveló que un análisis toxicológico practicado a una muestra de cabello de su defendida identificó la presencia de sustancias psicotrópicas.

El resultado fue realizado por un laboratorio de España y entregado recientemente a la Fiscalía General de la Nación como nuevo elemento dentro de la investigación por el presunto intento de homicidio contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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En entrevista con Blu Radio, Ruiz confirmó que el informe técnico respalda la denuncia que Rodríguez ha sostenido sobre un supuesto intento de envenenamiento en su contra, además de las amenazas de muerte y los seguimientos que ha manifestado haber sufrido.

“Se trata de un informe toxicológico realizado por un laboratorio de España, a partir de una muestra de cabello que le han tomado, el cual identificó la presencia de sustancias psicotrópicas”, explicó el abogado.



Angie Rodríguez Foto: Dapre

El exministro agregó que el documento ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para que sea evaluado junto con los demás elementos probatorios.

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“Encontraron rastros de envenenamiento, y este resultado es importante porque respalda lo que la doctora Angie siempre ha dicho”, afirmó Ruiz durante la entrevista.

Fiscalía deberá analizar los resultados del examen toxicológico

El defensor señaló que esperan que la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, examine el informe del laboratorio europeo y determine su alcance dentro del proceso. También pidió que las investigaciones avancen con contundencia, independientemente de quiénes puedan estar detrás de los hechos denunciados.

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No obstante, durante la conversación, Ruiz reconoció que no conoce en profundidad los aspectos técnicos del dictamen y que no ha podido consultar con el anterior apoderado de Rodríguez, quien habría aportado inicialmente el documento y posteriormente renunció a su representación.

Por otra parte, el abogado se refirió a las recientes publicaciones sobre una conversación entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, fechada el 12 de diciembre del año pasado, en la que, según lo divulgado, el mandatario habría enviado la hoja de vida de una modelo de entretenimiento para adultos y solicitado mantener su contrato en el Ministerio del Interior.

Frente a este asunto, Ruiz aseguró que desconoce el contenido del chat y prefirió no emitir declaraciones al respecto.

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Finalmente, confirmó que Rodríguez continuará colaborando con la justicia y asistirá a las diligencias correspondientes. También agradeció las medidas de protección que, según indicó, recibió por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Ella está tranquila y, por supuesto, va a seguir aportando pruebas. Es una mujer valiente”, concluyó el abogado.