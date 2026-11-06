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Blu Radio  / Judicial  / Abogado de Angie Rodríguez renuncia y defensa aporta informe toxicológico a la Fiscalía

Abogado de Angie Rodríguez renuncia y defensa aporta informe toxicológico a la Fiscalía

A pesar de la salida de Villanueva, la defensa de Rodríguez continuará a cargo del abogado Wilson Ruiz, quien mantiene su representación dentro de las investigaciones que involucran a la exfuncionaria.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez
Foto: Dapre
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Uno de los abogados que hacía parte de la defensa de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, renunció a su representación. Se trata del abogado Manuel Villanueva, quien comunicó que su decisión obedece exclusivamente a motivos personales.

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A pesar de la salida de Villanueva, la defensa de Rodríguez continuará a cargo del abogado Wilson Ruiz, quien mantiene su representación dentro de las investigaciones que involucran a la exfuncionaria, entre ellas la relacionada con los supuestos contratos irregulares que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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En paralelo, su defensa informó sobre un nuevo elemento técnico que fue aportado a la Fiscalía dentro de la investigación por el presunto intento de homicidio contra la exdirectora del Dapre.

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre
Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre.
Foto: Suministrada El Espectador

De acuerdo con un comunicado de Wilson Ruiz Abogados, se trata de un informe toxicológico elaborado por un laboratorio especializado en España a partir de una muestra de cabello de Angie Rodríguez. Según la defensa, el análisis identificó la presencia de sustancias psicotrópicas.

El abogado Wilson Ruiz aseguró que este resultado constituye un nuevo respaldo científico a la denuncia presentada por su representada y pidió que las autoridades avancen en el esclarecimiento de los hechos.

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“Lo que comenzó como una denuncia que todo el país conoce de Angie Rodríguez, hoy tiene un nuevo respaldo que es científico en el cual la justicia no puede desconocer o ignorar. Desde la firma nuestra de Wilson Ruiz Abogados, en representación de la señora Rodríguez , como todo el país lo recuerda, es directora del DAPRE, informamos un avance crucial en la investigación por el presunto intento de homicidio en su contra”, señaló Ruiz.

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El abogado agregó que el informe fue entregado formalmente a la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que, a partir de la muestra de cabello, el dictamen identificó la presencia de varias sustancias psicotrópicas.

“Por respeto a la Reserva Legal y Constitucional a la intimidad de la señora Angie Rodríguez Pajardo, los detalles técnicos serán valorados exclusivamente por las autoridades competentes. Como nuestra costumbre, mantenemos nuestra confianza en la justicia colombiana y exigimos que este proceso contra el ex asesor de su momento avance con la máxima celeridad para el total esclarecimiento de los hechos en materia de investigación”, afirmó Ruiz.

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La defensa indicó que no entregará detalles adicionales sobre los resultados del examen, al considerar que estos deben ser valorados por las autoridades competentes y en el marco de la reserva de la investigación.

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