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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía vuelve a citar a Deicy Jiménez el 10 de noviembre por investigación de 'sexocontratos'

Fiscalía vuelve a citar a Deicy Jiménez el 10 de noviembre por investigación de 'sexocontratos'

La nueva citación se produce luego de que Jiménez no asistiera al llamado que le había hecho la Fiscalía para este martes 3 de noviembre y tras la extracción de su celular en las últimas horas.

Deicy Jiménez
Deicy Jiménez.
Foto: Redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Deicy Jiménez deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía el próximo martes 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, para rendir declaración dentro de la noticia criminal que se abrió por presuntas irregularidades en la contratación en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y otras entidades del Estado.

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La nueva citación se produce luego de que Jiménez no asistiera al llamado que le había hecho la Fiscalía para este martes 3 de noviembre. En esta oportunidad, la diligencia tendrá como propósito escuchar su versión dentro de las indagaciones que avanzan tras las denuncias relacionadas con supuestos contratos y cargos que, de acuerdo con lo expuesto por la testigo, habrían estado relacionados con favores sexuales.

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La diligencia es diferente al procedimiento que Jiménez cumplió recientemente en el búnker de la Fiscalía. La mujer permaneció allí hasta después de la medianoche mientras se adelantaba la extracción forense de su teléfono celular, una actuación ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

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Presidente Gustavo Petro en video de Deicy Rodríguez
Foto: captura de pantalla video

En ese procedimiento, realizado por funcionarios de policía judicial del CTI, se obtuvo una copia espejo del dispositivo para su posterior análisis. Jiménez estuvo acompañada por su abogada, Dina Luz Malo, y la diligencia contó con la presencia de un delegado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El objetivo de esta actuación fue exclusivamente la extracción forense del contenido del celular. Por parte de la Fiscalía no se realizó una entrevista ni se tomó declaración a Jiménez durante esa jornada.

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El dispositivo será analizado para establecer qué elementos pueden tener relevancia dentro de las investigaciones. Entre el material que, de acuerdo con lo expuesto por la testigo, estaría contenido en el teléfono se encuentran videos, chats y otros registros relacionados con sus denuncias sobre presuntos ofrecimientos de contratos y cargos a cambio de favores sexuales.

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En paralelo, la Fiscalía ya tiene previstas otras diligencias dentro de la investigación. La declaración del director del Dapre, Carlos Ríos, quedó programada para los días 18 y 19 de noviembre. También se acordó la ampliación del testimonio de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, cuyas fechas se mantienen bajo reserva por razones de seguridad.

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