Magistrado Danilo Rojas anuncia que antes de fin de año habrá 20 nuevas imputaciones de la JEP

El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, confirmó que la entidad atraviesa un momento crucial marcado por la aceleración de sus decisiones judiciales y, de manera paralela, un drástico plan de austeridad operacional.

En diálogo con Mañanas Blu, dijo que, a pesar de afrontar una reducción presupuestal severa de 170.000 millones de pesos impuesta por el Gobierno Nacional mediante decreto presupuestal, el magistrado garantizó que los recortes no paralizarán la actividad judicial central del tribunal de paz.

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Aceleración de resultados e imputaciones en todos los macrocasos

En el marco del balance de la corporación, Danilo Rojas anunció que antes del 15 de diciembre de este año se dará a conocer un volumen significativo de decisiones de fondo en los procesos en curso. "De aquí al 15 de diciembre va a haber noticias al menos con 15 o 20... más bien 20 imputaciones de este orden", sostuvo el presidente de la JEP, al precisar que la Sala de Reconocimiento avanza en un cronograma que permitirá presentar imputaciones en todos los macrocasos.

Este anuncio coincide con las recientes citaciones a exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por el reclutamiento de 18.677 niñas y niños, así como las decisiones por el atentado con burro bomba en Chalán (Sucre).



Al respecto, el magistrado descartó que los avances respondan a una reacción coyuntural frente a los recortes o a las críticas sobre la efectividad del tribunal: "No es una coincidencia, sino un resultado de un trabajo de todos estos años. La JEP viene desarrollando después del año 2018 estos procedimientos dialógicos y ahora empiezan a dar los resultados más importantes".

Rojas explicó que la JEP ha entrado en una fase decisiva de su proceso: "Es la cosecha de resultados en materia de producción de autos... durante estos años estuvo la JEP recibiendo información, contrastando la información, haciendo versiones, recibiendo testimonios y bueno, es el momento de los resultados".

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Asimismo, destacó la complejidad del momento actual: "Esa es un poco la paradoja que tenemos ahora, que en el momento de mayor presentación de resultados tendremos menos presupuesto, pero lo haremos con mucha responsabilidad".

Severo ajuste presupuestal y traslado de sede

Para ajustarse a la disminución de 170.000 millones de pesos decretada por el Gobierno, la JEP pondrá en marcha un plan de reorganización severo. Entre las principales decisiones destaca el traslado de su sede principal en Bogotá, abandonando las instalaciones actuales de 15.000 metros cuadrados situadas en la calle 64 con carrera séptima para mudarse a un inmueble de 4.200 metros cuadrados, lo que generará un ahorro anual de aproximadamente 26.000 millones de pesos.

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La reducción de espacio físico implicará establecer el trabajo virtual como regla general y la rotación en puestos de trabajo. Adicionalmente, se aplicará un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, ahorrando entre 83.000 y 85.000 millones de pesos. Ante la magnitud de las medidas, el magistrado Rojas enfatizó los límites de los recortes: "La reducción que estamos haciendo por mandato de esta regla, esta norma presupuestal no afectará el núcleo esencial de nuestro mandato. Por eso vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP".

Escuche aquí la entrevista: