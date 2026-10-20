Danilo Rojas Betancourth fue elegido nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026-2028

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió este martes 20 de octubre al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como su nuevo presidente para el periodo 2026-2028. El jurista obtuvo 23 votos de los 38 posibles y asumirá oficialmente el cargo el próximo 5 de noviembre, cuando finalice la presidencia de Alejandro Ramelli Arteaga.

Rojas fue elegido por la Sala Plena en una votación en la que también participaron los magistrados Reinere Jaramillo Chaverra y Camilo Suárez Aldana.

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Danilo Alfonso Rojas Betancourth es abogado de la Universidad Libre de Colombia y cuenta con estudios de posgrado en Derecho, incluidos una maestría y un doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene formación en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España, y en Derecho Administrativo por la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados.



En el sector público, fue director de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, relator y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Posteriormente, llegó a ser magistrado y presidente de esa alta corte, cargo que ocupó en 2016.

Además, se desempeñó como profesor universitario en áreas como derecho constitucional, filosofía del derecho, argumentación jurídica y derechos humanos. Además, fue director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y de la revista Pensamiento Jurídico.

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Actualmente, Rojas integra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, instancia encargada de resolver recursos y adoptar decisiones de cierre dentro de la JEP.

Durante su paso por esta sección, firmó la decisión que mantuvo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de la jurisdicción. Por esa determinación, la Procuraduría recusó a Rojas y a otros cuatro magistrados de la sección, en medio de su postura frente a la permanencia de Mancuso en la justicia transicional.

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Esta es la segunda vez que el magistrado Rojas aspira a la presidencia del Tribunal, en 2024 llegó a la segunda vuelta frente a Alejandro Ramelli, pero perdió la votación por 12 votos contra 20.

Rojas llegará a la presidencia en un momento de retos administrativos y judiciales para la JEP, tras el recorte de $181 mil millones para el presupuesto del tribunal aprobado en el Congreso de la República.