Coronel Edwin Orlando Correa asume la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

El coronel Edwin Orlando Correa Correa asumió la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, desde donde tendrá el reto de fortalecer la seguridad vial, reducir la siniestralidad en las carreteras del país y mejorar las condiciones de movilidad para los diferentes actores viales.

El oficial cuenta con más de 28 años de trayectoria en la institución y ha ocupado cargos en distintas especialidades, entre ellas investigación criminal, antinarcóticos, antisecuestro y antiextorsión, protección de personas y dirección administrativa. También ha ejercido funciones de liderazgo en la Policía Metropolitana de Bogotá y Soacha, así como en los departamentos de Policía Meta y Cesar.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico realiza operativos de control en los principales ejes viales como la Vía al Mar y la Cordialidad. Policía Nacional

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Dentro de su experiencia se destaca su paso por los grupos de acción unificada por la libertad personal (GAULA) en Nariño y Caldas, además de su labor como agregado de Policía en Paraguay. Su recorrido institucional incluye responsabilidades operativas, académicas, logísticas y financieras.

En materia de formación, Correa es profesional en Administración Policial, magíster en Seguridad Pública y especialista en Seguridad, Docencia e Investigación Universitaria. Actualmente cursa un MBA en Administración de Empresas. A lo largo de su carrera ha recibido 78 condecoraciones y 209 felicitaciones.



Entre los principales objetivos de su gestión está fortalecer las estrategias de prevención y sensibilización para reducir los accidentes de tránsito, promover el cumplimiento de las normas y fomentar una cultura de autorregulación entre conductores, pasajeros, peatones y demás usuarios de las vías.

Por su parte, quien deja el cargo es el coronel Jair Alonso Parra Archila, tras una gestión enfocada en la lucha contra el crimen, la cooperación internacional y la seguridad vial. Durante su administración se reportaron 13.633 capturas, la incautación de más de 17,5 toneladas de cocaína y la desarticulación de 16 grupos de delincuencia común organizada.

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En materia de seguridad vial, los casos de piratería terrestre disminuyeron un 63 %, al pasar de 92 en 2025 a 34 en 2026. Además, se fortaleció la cooperación internacional con la participación de 106 uniformados en comisiones en el exterior y el intercambio de experiencias con delegaciones de varios países. Tras dejar el cargo, el coronel Parra asumirá una agregaduría policial en Italia.