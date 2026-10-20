Gobierno cambiaría norma que beneficia a repartidores de aplicaciones: así quedaría la regla

El Gobierno de De La Espriella puso sobre la mesa la revisión de varias disposiciones laborales expedidas durante la administración de Gustavo Petro y propuso cambios que podrían afectar a los repartidores de plataformas digitales.

Recientemente, el Ministerio del Trabajo publicó un comunicado en el que expone nuevas reglamentaciones y abrió un periodo para recibir observaciones hasta el próximo 9 de noviembre de 2026. Una vez venza ese plazo, se evaluarán los comentarios antes de definir el contenido definitivo de las disposiciones.

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Por ahora, los textos publicados son borradores. Sin embargo, plantean posibles modificaciones a las condiciones laborales y a los aportes a seguridad social de quienes trabajan como repartidores a través de aplicaciones.

Domiciliario / repartidor Foto: pexels

¿Qué cambiaría en las normas para los repartidores de plataformas digitales?

La propuesta contempla cambios en las reglas que regulan el trabajo de los repartidores de aplicaciones como Rappi y DiDi. Durante la administración de Gustavo Petro se estableció que estos trabajadores pudieran cotizar a salud y pensión bajo un esquema en el que la plataforma asume una parte de los aportes y el trabajador cubre el porcentaje restante.

En ese modelo, la plataforma digital debe asumir el 60 % de la cotización a salud y pensión, mientras que el repartidor paga el 40 %. Sin embargo, según el borrador, el cálculo de los aportes podría modificarse para que tenga en cuenta los ingresos reales del trabajador y no se base únicamente en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).

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El objetivo sería que el aporte correspondiente al trabajador se calcule sobre lo que realmente gana, teniendo en cuenta que algunos repartidores no alcanzan a recibir un salario mínimo.

En cuanto a los riesgos laborales, la propuesta mantiene que la plataforma asuma el 100 % de la cotización, de acuerdo con la actividad económica de mensajería. Este esquema busca garantizar la cobertura de los repartidores frente a los riesgos asociados con su labor.

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¿Cómo funciona la planilla de aportes a seguridad social?

Los aportes a seguridad social se reportan mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). De acuerdo con el borrador, las plataformas deben registrar las novedades de ingreso, retiro y reactivación, así como los ingresos percibidos por los repartidores durante el tiempo trabajado.

Este mecanismo permite reportar la información necesaria para liquidar los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, según las condiciones establecidas para cada concepto.

Comunicado a la opinión pública

Hoy en #MinTrabajo publicamos para comentarios ocho

proyectos de Decreto que ordenan la

reglamentación laboral: los derechos de los trabajadores siguen intactos. 👇🏻🔗 https://t.co/ew85DgMeSa pic.twitter.com/Z7YGKQ2lR4 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) October 16, 2026

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¿Qué otros cambios laborales revisará el Gobierno?

El Gobierno nacional revisará ocho decretos relacionados con la reglamentación laboral expedida durante la administración de Gustavo Petro. El Ministerio del Trabajo, encabezado por Natalia Eugenia López Fuentes, publicó los proyectos para recibir comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026.

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La revisión no modifica la reforma laboral ni elimina derechos vigentes. Según el Ministerio, el objetivo es corregir problemas jurídicos y técnicos detectados en las disposiciones.

Los ocho temas que serán revisados son:



Tercerización ilegal: ajustes a las sanciones dentro de los límites legales.

ajustes a las sanciones dentro de los límites legales. Pactos colectivos: cambios en las reglas para su depósito.

cambios en las reglas para su depósito. Inspección laboral: regulación de las medidas preventivas.

regulación de las medidas preventivas. Repartidores de plataformas digitales: revisión del cálculo de los aportes sobre el 40 % de sus ingresos reales.

revisión del cálculo de los aportes sobre el 40 % de sus ingresos reales. Acoso laboral, violencia y discriminación: revisión de las disposiciones relacionadas con estas conductas.

revisión de las disposiciones relacionadas con estas conductas. Multas por despedir a víctimas de acoso sexual: ajustes a la reglamentación correspondiente.

ajustes a la reglamentación correspondiente. Inspecciones relacionadas con el trabajo doméstico: medidas que deben respetar la intimidad del hogar.

medidas que deben respetar la intimidad del hogar. Reglamentación laboral de periodistas y comunicadores: revisión de las disposiciones aplicables al sector.

Los cambios propuestos todavía deben surtir el proceso de revisión. Por ahora, los textos publicados no constituyen una reglamentación definitiva.