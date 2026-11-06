Madre murió a manos de su hijo por haberle pedido apagar las luces de la casa

Una simple discusión familiar terminó siendo un antes y después en la vida de Jessica Paola, pues el 5 de enero de 2021 su madre, Luz Estela Sánchez, murió a manos de su hermano, de 31 años, en Medellín por una disputa en que apagara las luces de la casa debido a que “no aportaba nada” y esto llevó a que la atacara con frialdad.

Han pasado casi seis años de este caso, pero, según relató en Conducta Delectiva, ese día sigue presentes en su memoria. Sin embargo, detrás de aquella agresión había una historia de años, marcada por cambios en el comportamiento del hombre, episodios de violencia, dificultades familiares y una búsqueda de explicaciones que no tuvieron respuesta antes de la tragedia.

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“Ya iniciaron pues los problemas, ya que él no estaba trabajando y quería mantener el computador prendido, todos los bombillos prendidos en los televisores, todo. Entonces pues mi mamá, como que, como toda mamá, bueno, y no estás aportando nada en la casa y estás con todos los bombillos prendidos, hay que economizar, no estás haciendo nada, tienes que buscar trabajo y todo. La cantaleta”, relató.

Cambios de actitud antes de la tragedia

Aunque este hecho fue el día que todo cambió en su familia, Jessica Paola recordó que su hermano no estaba bien desde mucho antes y todo comenzó pasados los 20 años cuando comenzó a involucrarse en prácticas que la familia consideraba inusuales, como jugar con la tabla ouija y leer la Biblia al revés.



Se volvió una persona agresiva y protagonizó altercados en diferentes lugares de Medellín, entre ellos el Parque Norte y el Jardín Botánico. Incluso llegó a tener enfrentamientos físicos que le ocasionaron lesiones graves.

Un día tuvieron una discusión y se dio una primera agresión. Ese día él la atacó a ella por pedirle respeto a su mamá y recibió incluso un golpe.

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“Cuando yo no lo esperaba, me manda el golpe. Él era muy grande, hacía ejercicio y yo estaba más delgada. No me dejó ni caer; ahí mismo me cogió por los pelos y me pasó por todo el apartamento”, recordó.

La joven terminó en un hospital, donde recibió atención médica y le realizaron suturas. También acudió a Medicina Legal y presentó una denuncia contra su hermano.

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La muerte por una discusión por la luz

Jessica Paola recibió una nota de voz de su hermana menor que le decía que él estaba atacando a la mamá, ella rápidamente salió hasta la casa y primero fue al CAI a ver si lo habían atrapado, la realidad es que en ese momento se había escapado del sitio.

Cuando finalmente logró acercarse, observó que su madre estaba gravemente herida y que los médicos realizaban maniobras para intentar salvarle la vida.

“Yo veo que están diciendo: ‘Estela, abra los ojos’. Me asomo por la ventana de la ambulancia y veo que mi mamá no está respirando bien y tiene toda la bata llena de sangre. Yo le decía: ‘Ma, despiértese, no vaya a dejar a mi hermana sola’”, recordó entre lágrimas.

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Luz Estela fue ingresada a una sala de atención de urgencias, donde los profesionales hicieron todo lo posible por estabilizarla. Sin embargo, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, un médico se acercó a Jessica para comunicarle que su madre no había resistido las heridas.

De acuerdo con Jessica, su hermano no sabía inicialmente que Luz Estela había fallecido. La familia conoció posteriormente que, aproximadamente dos meses después de los hechos, fue condenado a 48 años de prisión.