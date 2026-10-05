Discusión por un negocio habría provocado homicidio en legítima defensa en el occidente de Medellín

Las autoridades en la capital antioqueña avanzan con las investigaciones para esclarecer un presunto homicidio en legítima defensa que se registró en las últimas horas en un conjunto residencial del occidente de la ciudad y en el que además otro hombre resultó herido.

Los hechos ocurrieron en un conjunto del barrio El Salado, Comuna 13 de Medellín, donde en una aparente discusión murió Juan Alberto Gómez, de 48 años de edad.

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Según el reporte judicial del caso, la víctima se encontraba en un apartamento de la zona realizando una negociación con un comerciante de vehículos de 42 años cuando en medio de una aparente discusión este le disparó en la cabeza con un arma de fuego de su propiedad.

En medio de esta situación también resultó herido otro hombre residente del sector que presenció la discusión cuando bajaba por unas escaleras y fue impactado por una bala a la altura del pecho. Por eso, fue atendido inicialmente en la Unidad Intermedia de San Javier, pero por la gravedad de las lesiones debió ser remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe.



Pocos minutos después de haberse registrado el hecho, el ahora sindicado por la situación se presentó en el CAI del barrio San Michel donde entregó una pistola Córdova con un proveedor y tres cartuchos y un permiso para su porte.

Allí indicó que, durante la discusión, accionó su arma en defensa propia porque Gómez también mostró otra con la cual pudo herirlo, sin embargo, durante las diligencias judiciales esta no fue hallada.

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Este se trataría del noveno caso durante 2026 en Medellín registrado como homicidio en legítima defensa y a falta de tres meses para cerrar el año ya supera por uno todos los ocurridos durante el año anterior.