La Fiscalía General de la Nación judicializó a 275 personas que estarían involucradas en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, como resultado de una estrategia investigativa desarrollada entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre en diferentes regiones del país.

Las actuaciones se concentraron principalmente en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá, en el marco de los llamados ‘Meses de la Justicia para la Niñez’, una iniciativa institucional orientada a fortalecer la investigación de conductas que afectan la libertad, integridad y formación sexual de los menores de edad.

Fiscalía logra judicialización de 275 personas por presuntos delitos sexuales contra menores. Suministrada.

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Para avanzar en los procesos fueron articuladas las capacidades de los fiscales seccionales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales y de los fiscales especializados de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).

De acuerdo con la Fiscalía, durante este periodo fueron imputados delitos como actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años. De las 275 personas presentadas ante jueces de control de garantías, 258 recibieron medidas privativas de la libertad.



Las labores de policía judicial evidenciaron que, en una parte significativa de los casos, los presuntos agresores harían parte del entorno familiar o cercano de las víctimas. La Fiscalía destacó la importancia de fortalecer los entornos de confianza y protección de niños, niñas y adolescentes para facilitar que puedan advertir situaciones que afecten su integridad y comunicar oportunamente lo ocurrido.

Entre los casos investigados está el de Luis Alfonso Guzmán, quien fue enviado a un centro carcelario por su posible responsabilidad en el abuso sexual de un adolescente de 15 años, ocurrido el pasado 10 de agosto en una fundación de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Según la investigación, habría aprovechado su condición de profesor y la confianza que tenía con la víctima para llevarla hasta un apartamento. La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado.

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En Soacha, Cundinamarca, otro hombre fue judicializado por presuntamente someter sexualmente de manera reiterada a su prima entre 2015 y 2020, desde que ella tenía seis años. Fue vinculado a un proceso y asegurado por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.

En Medellín, Antioquia, un hombre fue judicializado por los presuntos vejámenes y hechos de violencia física y psicológica que habría ejercido contra su hijastra de siete años en agosto de 2025. La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

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Asimismo, en Cumaribo y Puerto Carreño, Vichada, dos hombres fueron señalados de agredir sexualmente, entre 2010 y 2025, a cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas. Uno de ellos habría dejado en embarazo en dos oportunidades a una víctima de 13 años, y las niñas que nacieron también habrían sido sometidas sexualmente. Los procesados fueron imputados por actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, de acuerdo con su posible responsabilidad individual. Uno de ellos aceptó cargos.

Finalmente, en Carurú, Vaupés, José María Leite Barazana, docente de una institución educativa, fue judicializado por su posible participación en los abusos sexuales contra cuatro estudiantes menores de edad durante 2025. La Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.