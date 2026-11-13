En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Atentado en Cali
Microsoft
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Se entregó hombre señalado de agredir a un guarda de tránsito en Medellín

Se entregó hombre señalado de agredir a un guarda de tránsito en Medellín

El hombre deberá responder ante la justicia por los delitos de agresión a servidor público e intento de homicidio.

Movilidad en Medellín.
Movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Las autoridades avanzaron en la identificación y judicialización del hombre señalado de agredir a un agente de movilidad en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín, un episodio que generó rechazo por la violencia ejercida contra el funcionario mientras cumplía sus labores de control en vía pública.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el presunto responsable fue identificado como Damián Barrientos y que, después de las diligencias adelantadas por la fuerza pública para ubicarlo y requerirlo, terminó presentándose voluntariamente en un CAI del centro de la ciudad.

Últimas noticias

Guerra de bengalas en Segovia.jpg
Antioquia

Empezaron las guerras de bengalas en Segovia, Antioquia; buscan a los responsables

Lucio Chiquito.jpg
Antioquia

A los 110 años murió Lucio Chiquito, uno de los fundadores de EPM y Camacol

Publicidad

De acuerdo con el mandatario, al señalado se le impuso un comparendo por lo ocurrido. Sin embargo, el caso también tuvo consecuencias en el ámbito penal, luego de que el guarda de tránsito presentara la respectiva denuncia.

Barrientos quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los presuntos delitos de violencia contra servidor público e intento de homicidio, debido a que, según la información entregada por la Alcaldía, habría intentado atacar al funcionario con un arma blanca.

"Allá se le puso no sólo el comparendo, sino que además fue conducido de manera inmediata por la policía y por la SIJÍN y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de que responda por estos delitos, que haya justicia. Y lo dejo muy claro, no aceptamos ni las amenazas, ni aceptamos en ningún momento la agresión a nuestros integrantes como servidores públicos", expresó el mandatario.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En lo corrido de 2026 se han reportado más de 20 agresiones contra agentes de movilidad en la capital antioqueña, una situación que mantiene las alertas sobre los riesgos que enfrentan estos servidores en el desempeño de sus labores.

Publicidad

Frente a este panorama, la Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar con tolerancia y respetar la labor de los agentes, incluso cuando existan desacuerdos frente a los procedimientos.

Relacionados

Antioquia

Valle de Aburrá

Medellín

Movilidad

Alcaldía de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad