Se entregó hombre señalado de agredir a un guarda de tránsito en Medellín

Las autoridades avanzaron en la identificación y judicialización del hombre señalado de agredir a un agente de movilidad en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín, un episodio que generó rechazo por la violencia ejercida contra el funcionario mientras cumplía sus labores de control en vía pública.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el presunto responsable fue identificado como Damián Barrientos y que, después de las diligencias adelantadas por la fuerza pública para ubicarlo y requerirlo, terminó presentándose voluntariamente en un CAI del centro de la ciudad.

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De acuerdo con el mandatario, al señalado se le impuso un comparendo por lo ocurrido. Sin embargo, el caso también tuvo consecuencias en el ámbito penal, luego de que el guarda de tránsito presentara la respectiva denuncia.

Barrientos quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los presuntos delitos de violencia contra servidor público e intento de homicidio, debido a que, según la información entregada por la Alcaldía, habría intentado atacar al funcionario con un arma blanca.



"Allá se le puso no sólo el comparendo, sino que además fue conducido de manera inmediata por la policía y por la SIJÍN y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de que responda por estos delitos, que haya justicia. Y lo dejo muy claro, no aceptamos ni las amenazas, ni aceptamos en ningún momento la agresión a nuestros integrantes como servidores públicos", expresó el mandatario.

En lo corrido de 2026 se han reportado más de 20 agresiones contra agentes de movilidad en la capital antioqueña, una situación que mantiene las alertas sobre los riesgos que enfrentan estos servidores en el desempeño de sus labores.

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Frente a este panorama, la Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar con tolerancia y respetar la labor de los agentes, incluso cuando existan desacuerdos frente a los procedimientos.