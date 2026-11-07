Alcalde sorprende a dos médicos en plena intimidad mientras pacientes esperan atención en urgencias

Un mandatario local sorprendendió a dos profesionales de la salud en una situación que desató su indignación. El episodio quedó registrado en video y provocó cambios en la administración del centro asistencial, además de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones médicas.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 4 de noviembre en el Hospital Jailton Messias de Souza de Albuquerque, ubicado en Barreiros, municipio del estado de Pernambuco, en Brasil. El alcalde, Carlos Artur Soares, llegó a las instalaciones para verificar las quejas que había recibido sobre la falta de personal médico y las dificultades que enfrentaban los usuarios para recibir atención.

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La visita se produjo después de que el gerente del hospital le informara sobre una situación que consideraba irregular: mientras el servicio de urgencias tenía una alta demanda y numerosos pacientes permanecían a la espera, dos médicos se encontraban en una habitación del establecimiento.

Ante esta alerta, el mandatario decidió recorrer las instalaciones y verificar personalmente lo que estaba ocurriendo. Durante la inspección ingresó a uno de los dormitorios destinados al personal sanitario, donde encontró a los dos profesionales. Según los señalamientos que motivaron su reacción, ambos estarían teniendo un encuentro íntimo mientras los pacientes aguardaban atención.



La reacción de Carlos Artur Soares fue captada en una grabación que posteriormente se conoció públicamente. En las imágenes se observa al funcionario visiblemente molesto, reclamándoles a los trabajadores por permanecer en la habitación en medio de la congestión del servicio médico.

"¡Lo que están haciendo es absurdo! ¡Dios mío! La sala de urgencias está abarrotada y ustedes están aquí durmiendo y besándose. ¡Es indignante! Los voy a echar ahora mismo. ¡Fuera de aquí, fuera de este hospital!", expresó el alcalde durante el enfrentamiento.

🏥🔥🗣️Ao procurar médicos de um hospital em Barreiros, após ver a recepção lotada de pacientes esperando para serem atendidos, prefeito Carlos Artur Soares de Avellar flagra casal trancado em sala e dispara: "Peguei os dois namorando! Vagabundos! Podem prender!" pic.twitter.com/xRbdsjzCOm — BlogMarinaDiMoraes (@BlogMarinaDM) November 5, 2026

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La controversia tuvo consecuencias para la institución. Tras lo ocurrido, la alcaldía anunció que pondría fin al contrato de gestión que mantenía el hospital con la Asociación João Paulo II, entidad que estaba a cargo de su administración.

La decisión contempla que la Secretaría de Salud municipal asuma directamente la operación, la administración y la gestión sanitaria del establecimiento. Esta medida tendrá carácter temporal, mientras las autoridades adelantan un proceso de licitación para elegir una nueva organización que se encargue de la prestación de estos servicios.

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Sin embargo, la difusión del video también abrió otro frente de discusión. El Consejo Regional de Medicina manifestó su rechazo a la exposición pública de los profesionales involucrados y cuestionó la manera en que se hizo visible el episodio.

A esta postura se sumó el Sindicato de Médicos de Pernambuco, que pidió no realizar señalamientos sobre la vida privada de los trabajadores a partir de su presencia en una misma habitación. La organización sostuvo que el hecho de que dos médicos de diferente sexo compartieran ese espacio no permite sacar conclusiones sobre lo que estaban haciendo.

Además, el sindicato advirtió que las imágenes conocidas no constituyen una prueba suficiente para demostrar las acusaciones que se hicieron durante la confrontación.

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Así, el episodio derivó en una discusión sobre las condiciones de atención en el hospital, las responsabilidades de quienes prestan el servicio médico y los límites de la exposición pública de los trabajadores. Mientras la alcaldía anunció cambios en la administración del centro asistencial, las organizaciones médicas insistieron en la importancia de evitar conclusiones sobre los profesionales sin evidencias concluyentes.