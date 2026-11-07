Diputado revela motivos de destitución de Santiago Peña: "Se basó en un problema de credibilidad"

La crisis bancaria que llevó a la destitución de Santiago Peña y abrió un proceso judicial en su contra tuvo como origen los problemas de solvencia de una entidad financiera y la pérdida de confianza de sus clientes, de acuerdo con el diputado paraguayo Rodrigo Gamarra. El congresista del Partido Colorado sostuvo que la situación también estuvo marcada por el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.

En entrevista, Gamarra afirmó que el colapso del banco afectó a cerca de 2,9 millones de clientes, entre ahorradores, comerciantes y emprendedores. Aunque defendió que Paraguay mantiene una economía estable, reconoció que la caída de esta entidad generó desconfianza en distintos sectores de la sociedad y presiones para que el Congreso impulsara un juicio político contra el entonces mandatario.

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¿Por qué fue destituido Santiago Peña en Paraguay?

El diputado explicó que el banco ya presentaba dificultades de solvencia y que las críticas de la oposición, relacionadas con la cercanía de la entidad con el expresidente, aceleraron la salida de los ahorradores.



Según Gamarra, los legisladores le exigieron a Peña activar los mecanismos para proteger los depósitos y esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, consideró que la respuesta llegó tarde frente a la preocupación de los clientes.

El congresista señaló que la decisión del Legislativo estuvo relacionada principalmente con la pérdida de confianza en la conducción del país y no necesariamente con la determinación de responsabilidades penales.

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“Los argumentos que presentó la parte acusatoria fueron prácticamente destrozados, pero la decisión estaba tomada. Se basó más bien en el problema de credibilidad”, afirmó.

Santiago Peña, presidente de Paraguay Foto: AFP.

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¿Qué pasará con los ahorradores y el proceso judicial contra Peña?

Gamarra indicó que el mecanismo de protección previsto en la legislación paraguaya permitió iniciar la devolución de los depósitos. De acuerdo con sus cifras, 800.000 personas ya habían recibido su dinero y estimó que el 97 % de los ahorradores podría recuperarlo en menos de cinco días.

Sin embargo, aclaró que las entidades públicas que tenían recursos en el banco deberán esperar el proceso de liquidación, mediante el cual se venderán activos y se recuperarán préstamos e inversiones.

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Sobre Santiago Peña, explicó que deberá enfrentar un proceso judicial ordinario, con derecho a conocer las acusaciones, presentar pruebas y ejercer su defensa. La decisión sobre las condiciones de reclusión quedará en manos del juez.

¿Qué espera el oficialismo del nuevo presidente paraguayo?

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El diputado se refirió a Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Peña. Gamarra destacó su trayectoria política y consideró que tiene capacidad para recuperar la confianza de los ciudadanos y reorganizar las instituciones.

“Él tiene hoy la capacidad política necesaria para reconstruir esta confianza, para poner en orden las instituciones”, señaló. El congresista agregó que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será atender a los afectados por el cierre del banco y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero.