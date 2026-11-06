Emprendedores colombianos en Paraguay buscan créditos en otros bancos tras bloqueo en Ueno Bank

La situación financiera de cientos de colombianos residentes en Paraguay se ha complicado tras las restricciones que afectan a los usuarios de Ueno Bank, entidad en la que muchos tenían sus ahorros y cuentas para desarrollar sus actividades comerciales. Así lo contó Óscar Iván Aristizábal, presidente de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, en entrevista con Recap Blu, en la que explicó que varios emprendedores han tenido que recurrir a préstamos en otras entidades para mantener sus negocios mientras buscan recuperar su dinero.

De acuerdo con Aristizábal, cerca del 90 % de los colombianos y pequeños emprendedores de esa comunidad tenían cuentas en el banco. El dirigente señaló que incluso la asociación contaba con una cuenta propia, aunque decidió retirar la mayor parte de sus recursos hace dos meses, luego de conocer algunos rumores sobre la situación de la entidad. Entre tanto, explicó que los afectados deben abrir nuevas cuentas en otros bancos para acceder progresivamente a los recursos, bajo las condiciones establecidas para el proceso de devolución.

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El presidente de la asociación también advirtió que las dificultades para recuperar los ahorros se agravan cuando los clientes tienen créditos pendientes con la misma entidad, pues esos recursos pueden destinarse al pago de las deudas. Como ejemplo, relató el caso de un colombiano que tenía cuatro millones de guaraníes ahorrados, pero recibió apenas 500.000 debido a un préstamo que todavía estaba pagando. Esta situación preocupa especialmente a los pequeños comerciantes, que utilizaban sus ahorros como respaldo para comprar mercancía, vender productos y cumplir con sus obligaciones financieras.

Ueno bank en Paraguay. Foto: EFE

Ante la falta de liquidez, algunos emprendedores han comenzado a pedir dinero prestado para sostener sus actividades. Aristizábal contó que uno de sus compatriotas tuvo que solicitar créditos en dos bancos diferentes para cubrir sus necesidades mientras espera recuperar parte de los recursos que tenía en Ueno Bank. Además, explicó que abrir cuentas en otras entidades tampoco ha sido un proceso sencillo, debido a la alta demanda y la saturación de los canales de atención.



Finalmente, el representante de los colombianos indicó que la asociación está acompañando a los afectados y mantiene comunicación con la Embajada de Colombia en Paraguay, aunque reconoció que los recursos y el personal diplomático son limitados.