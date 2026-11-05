Fiscalía de Paraguay incluye al expresidente Peña en investigación penal por crisis de Ueno bank

La Fiscalía de Paraguay anunció este jueves que incluirá al expresidente Santiago Peña, quien renunció hoy a su cargo, en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre el intervenido Ueno bank y que involucran también a otros exfuncionarios de la gestión del exmandatario.

En un comunicado, la Fiscalía informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar "hechos relativos" a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay.

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Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención este martes de Ueno bank, una entidad privada a la que se le vincula y que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.



Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: EFE.

A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes -en su mayoría personas del común y entes del sector público— han quedado congelados en el extinto banco, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

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La Fiscalía investigará igualmente, como parte de otra denuncia presentada por un grupo de senadores, a Peña y al vicepresidente, Pedro Alliana, el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, así como a autoridades y exfuncionarios del Banco Central del Paraguay, del IPS y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

De igual forma, el ente investigador se refirió a una tercera denuncia interpuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, sin que diera detalles de la misma.