Menor de 14 años fue abusada en tren de Londres: “Todos estaban en sus teléfonos”

Dos hombres de nacionalidad afgana enfrentan un juicio en Reino Unido por la agresión a una adolescente de 14 años dentro de un tren que se dirigía a Londres. El caso ocurrió el 5 de febrero de 2026 y llamó la atención por el testimonio de la menor, quien aseguró que los demás pasajeros permanecían concentrados en sus teléfonos mientras sucedían los hechos.

Los procesados fueron identificados como Baryalai Rahimi, de 25 años, y Mirebadurahman Sadat, de 29. De acuerdo con los testimonios presentados durante el proceso judicial, ambos habrían seguido a la adolescente antes de abordar el mismo servicio ferroviario con destino a la capital británica.

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Según la declaración de la víctima ante la Policía, Rahimi la agredió en tres ocasiones dentro de los baños del tren, mientras que Sadat habría participado en otros dos episodios. La menor, quien tiene autismo, describió las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y explicó por qué sintió temor de enfrentarse a los hombres.

"Nadie nos miraba de verdad. Todos estaban en sus teléfonos", manifestó la adolescente al relatar lo sucedido. Su declaración puso de relieve que, mientras se encontraba en el tren, no percibió que los demás pasajeros estuvieran pendientes de lo que ocurría a su alrededor.



La menor también contó que le dijo a Rahimi que tenía 14 años, pero que él se rio cuando escuchó su edad. Además, explicó que no sabía cómo rechazar sus acercamientos y que tenía miedo de oponerse debido a la diferencia de tamaño y fuerza entre ambos.

En su relato, la adolescente señaló que consideraba que Rahimi podía lastimarla si intentaba resistirse. Estas declaraciones hacen parte de las pruebas y testimonios expuestos durante el juicio, que busca establecer las responsabilidades de los dos acusados.

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Otro de los detalles mencionados durante el proceso corresponde a una conversación que, según la versión de la menor, habría sostenido Rahimi con su acompañante. "Compartimos todo. Compartimos chicas, compartimos bebidas", habría dicho el acusado, de acuerdo con el testimonio presentado ante las autoridades.

¿En qué va el proceso judicial en Reino Unido?

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Rahimi y Sadat niegan los 20 cargos que enfrentan, entre los que se encuentran varias acusaciones relacionadas con delitos de carácter sexual. Por ahora, el caso continúa en los tribunales británicos y las declaraciones de la adolescente forman parte de los elementos expuestos durante las audiencias.

De acuerdo con la información divulgada por medios locales el 4 de noviembre, se estima que el juicio tenga una duración de tres semanas.

El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad de los dos hombres frente a las acusaciones. Mientras tanto, el testimonio de la adolescente ha permitido conocer detalles sobre lo ocurrido durante el trayecto ferroviario y las circunstancias en las que, según su versión, se produjeron las agresiones.