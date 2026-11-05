¿Por qué renunció Santiago Peña? El escándalo de Ueno Bank que sacude a Paraguay

La crisis financiera de Ueno Bank desató un terremoto político en Paraguay que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. El mandatario enfrenta cuestionamientos por sus vínculos con la entidad bancaria, mientras miles de usuarios esperan recuperar sus ahorros.

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay, en medio del escándalo financiero de Ueno Bank, abrió una nueva etapa de incertidumbre política y económica en ese país. La intervención de la entidad, que llegó a tener cerca de tres millones de clientes, provocó el congelamiento de cuentas, afectaciones al comercio y cuestionamientos por los posibles vínculos entre el banco y el Gobierno.

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En entrevista en Mañanas Blu, Samuel Acosta, periodista económico de Radio Monumental en Paraguay, explicó que la situación ha generado una fuerte reacción ciudadana y política. En Asunción, las manifestaciones se concentraron frente al Congreso Nacional, donde ciudadanos exigían un juicio político contra el mandatario.

"Acaba de renunciar. Frente al Ministerio del Trabajo también están los exfuncionarios de Ueno Bank, de este banco, y de todas las empresas que están vinculadas", relató el periodista.



Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: EFE.

Uno de los principales cuestionamientos contra Peña tiene que ver con su relación anterior con la entidad financiera. Según explicó Acosta, el mandatario fue accionista de Ueno Bank hasta 2022 y, una vez llegó a la Presidencia, incorporó a su equipo económico a Carlos Carballo, quien presidía el banco y posteriormente asumió como presidente del Banco Central de Paraguay, organismo encargado de supervisar el sistema financiero.

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Para el periodista, esta relación genera interrogantes sobre los controles que se ejercieron sobre la entidad mientras experimentaba un crecimiento acelerado. El banco llegó a tener alrededor de tres millones de usuarios y construyó un ecosistema empresarial que incluía billeteras electrónicas, casas de bolsa, servicios de cobranza y otras líneas de negocio.

¿Qué pasó con los ahorros de los clientes de Ueno Bank?

La intervención del banco, realizada durante la madrugada del martes, dejó a más de 1,9 millones de personas con sus cuentas bloqueadas. El impacto trascendió el sector financiero y alcanzó al comercio, pues, según Acosta, centros comerciales y grandes superficies reportaron una caída del 40 % en sus ventas ante la imposibilidad de los usuarios de disponer de su dinero.

Ueno bank en Paraguay. Foto: EFE

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El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 40.000 dólares por ahorrador. Quienes tengan recursos superiores a ese monto deberán esperar el proceso de liquidación de la entidad para conocer cuánto podrán recuperar.

"Si alguien tiene más de ese dinero, ya no cubre el fondo de garantías. Allí lo que habría que esperar es que se liquide el banco", explicó Acosta.

¿Qué pasará con Santiago Peña tras su renuncia?

Aunque el mandatario presentó formalmente su dimisión, el Congreso paraguayo buscaba continuar con el juicio político para evitar que su salida se tradujera en beneficios constitucionales. Según Acosta, aceptar la renuncia le permitiría conservar la condición de senador vitalicio, con fueros y sin derecho al voto.

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En paralelo, la investigación judicial avanza contra los directivos y ejecutivos de la entidad. El periodista confirmó que 27 personas habían sido imputadas y que ocho integrantes de la junta directiva, junto con otros ejecutivos, enfrentaban medidas de prisión preventiva.

Las investigaciones contemplan delitos como lesión de confianza, estafa y asociación criminal. Sobre Peña, Acosta advirtió que también podría abrirse un proceso judicial para determinar su responsabilidad en el colapso financiero.

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Por ahora, el vicepresidente Pedro Aliaga asumiría el Gobierno para completar el periodo presidencial, previsto hasta agosto de 2028. Sin embargo, la crisis de Ueno Bank deja abiertas importantes preguntas sobre la responsabilidad política y financiera de quienes estuvieron vinculados con el crecimiento de la entidad.