"Delincuentes se robaron un banco y el jefe de la gavilla era el presidente": exministro de Paraguay

Una profunda crisis política y económica sacude a Paraguay tras la intervención de Banco Ueno, la entidad bancaria digital con mayor número de cuentas del país, y la posterior renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, quien ahora enfrenta un inminente juicio político en el Congreso.

En diálogo con Recap Blu, el exministro de Hacienda de Paraguay, Manuel Ferreira, analizó la magnitud del colapso institucional y financiero que detonó masivas protestas ciudadanas por la retención de los ahorros y salarios de cerca de tres millones de usuarios.

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"El jefe de la gavilla era el presidente": las irregularidades en Banco Ueno

Ferreira calificó la maniobra financiera como una apropiación sistemática de fondos públicos autorizada desde la cúpula del poder ejecutivo hacia empresas del mismo conglomerado:



"Bueno, acá lo que ocurrió fue que un grupo de delincuentes se robó un banco. Esto fue lo que ocurrió. El jefe de la gavilla era el presidente de la República que dio la orden de enviar fondos públicos a este banco. Esos fondos públicos se utilizaron para gastos excesivos en marketing o por ejemplo en devoluciones en tarjetas de crédito que obviamente atrajeron un número muy grande de gente, alrededor de 3 millones de clientes, y el resto del dinero lo utilizaron para prestar plata a empresas del mismo grupo".

El exfuncionario precisó que las sumas otorgadas sobrepasaron con creces los topes fijados por el marco legal del sistema financiero:

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"El monto autorizado en la normativa es un monto de alrededor del 20% del patrimonio efectivo del banco. Ese número alcanzaba para este banco 80 millones de dólares. El número que se conoce que se prestó a empresas vinculadas hasta ahora es del orden de los 628 millones de dólares".

Juicio político versus renuncia: la disputa por los fueros

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La crisis precipitó la renuncia de Santiago Peña a la presidencia, abriendo un debate legislativo sobre si el Congreso debe aceptar su dimisión o continuar con su destitución a través del juicio político:

"El problema que tenemos hoy es que mientras se dilate este tema del juicio político, donde las discusiones básicamente fue inicialmente si aceptaban o no la renuncia del presidente por el hecho de que si el presidente renuncia puede quedar como senador vitalicio y en ese caso tiene fueros. En el otro caso quedaría sin fueros, si es que es removido por causa del juicio político".

Ferreira advirtió sobre la anomalía institucional que atraviesa la nación suramericana mientras se resuelve el proceso:

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"En Paraguay hay una particularidad en estos casos de juicio político, que es el hecho de que el presidente mientras está siendo enjuiciado no pierde su calidad de tal, por tanto sigue teniendo el manejo de las fuerzas de seguridad y tiene las decisiones. Sin embargo, un presidente renunciante, un presidente que hoy no tiene ninguna estatura moral para emitir un solo decreto de prácticamente nada".

Respecto a la comparecencia de Peña ante el parlamento, el exministro señaló que la representación legal del mandatario asumirá la defensa en las audiencias:

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"Van a presentarse seguramente sus abogados. Esto está claro. Yo no sé si él va a asistir personalmente. Dijo que sí, pero bueno, vamos a ver eso mañana. Yo creo que sí los abogados van a estar ahí".

Plan de contingencia, devolución de depósitos y colapso bancario

Para frenar la parálisis de liquidez originada tras la retención de los salarios de octubre pagados el 2 de noviembre, el Congreso paraguayo promulgó una legislación de urgencia que activa el Fondo de Garantía de Depósitos:

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"Existe una ley que se llama ley del fondo de garantía de depósitos. La norma dice que el monto que hay que devolver es hasta 75 salarios mínimos. Ese es un monto de más o menos 37.000 dólares. Ese número se tiene que devolver a todos los que tengan ahorros inferiores, personas físicas o jurídicas, a ese valor en un lapso no mayor de 15 días".

"Anoche se aprobó una ley nueva que dice que a partir de la promulgación de la ley que se hizo esta mañana tienen 24 horas para pagar hasta 40 salarios mínimos. 40 salarios mínimos es más o menos un número de alrededor de 23 o 24.000 dólares y contados desde el martes pasado, es decir, desde el 3 de noviembre, tienen 15 días corridos hasta el 18 de noviembre para pagar estos 75 salarios mínimos".

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No obstante, la exigencia del Banco Central de Paraguay de canalizar las devoluciones hacia cuentas en otras entidades provocó un colapso en la infraestructura de las demás entidades financieras:

"Un solo banco ayer abrió 60.000 cuentas, por ejemplo, cosa que no es normal. No se está preparado para hacer esto. Obviamente generó interrupciones en los servicios por los colapsos que se generaron en los sistemas informáticos, en la logística en general de estos bancos. Creo que debe estar allá por las 500.000 cuentas [abiertas en dos días]".

Ferreira concluyó que la celeridad en la entrega de estos dineros será determinante para reducir la tensión social y devolver la estabilidad al mercado financiero:

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"Creo que el hecho de empezar a recibir pagos, esta nueva ley que se aprobó ayer, que se empieza a pagar mañana o el lunes a más tardar, va a hacer que mucho de esto se calme, porque en realidad la cantidad de clientes está más o menos en unos 3 millones en total, pero después de los pagos del fondo de garantía creo que quedarían 1.000 o 1.500 clientes, que gran parte son clientes pequeños y muy vulnerables".

Escuche la entrevista aquí: