Santiago Peña deja la presidencia de Paraguay: 5 de noviembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 5 de noviembre de 2026:



Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank y antes de que avanzara un juicio político en su contra . La controversia gira alrededor de los vínculos del mandatario con la entidad y de los millonarios recursos públicos que fueron depositados allí. César Rodríguez, comerciante paraguayo afectado, contó que tenía cerca de 270 millones de guaraníes en el banco, que podría perder aproximadamente la mitad de sus ahorros y que la crisis también dejó a sus empleados sin acceso a sus salarios.

. La controversia gira alrededor de los vínculos del mandatario con la entidad y de los millonarios recursos públicos que fueron depositados allí. César Rodríguez, comerciante paraguayo afectado, contó que tenía cerca de 270 millones de guaraníes en el banco, que podría perder aproximadamente la mitad de sus ahorros y que la crisis también dejó a sus empleados sin acceso a sus salarios. El video publicado por Deicy Jiménez sobre su relación con el expresidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en el escándalo de los llamados ‘sexocontratos’ . Mientras Petro sostuvo que el material no ha sido verificado y lo calificó como una maniobra política, diferentes sectores del Congreso pidieron investigaciones. Además, fueron radicadas nuevas denuncias ante la Comisión de Acusación para establecer si existió utilización de contratos estatales a cambio de beneficios personales.

. Mientras Petro sostuvo que el material no ha sido verificado y lo calificó como una maniobra política, diferentes sectores del Congreso pidieron investigaciones. Además, fueron radicadas nuevas denuncias ante la Comisión de Acusación para establecer si existió utilización de contratos estatales a cambio de beneficios personales. El proyecto de Ley de Rescate Económico podría encarecer varios alimentos y aumentar los costos de producción del campo. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explicó que insumos como fertilizantes, semillas y maquinaria pasarían a pagar IVA del 19 % en varios casos. También advirtió que productos como el queso fresco tendrían directamente esa tarifa y que pequeños productores de papa, cebolla, tomate y frutas podrían enfrentar mayores costos que eventualmente terminarían trasladándose al consumidor.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explicó que insumos como fertilizantes, semillas y maquinaria pasarían a pagar IVA del 19 % en varios casos. También advirtió que productos como el queso fresco tendrían directamente esa tarifa y que pequeños productores de papa, cebolla, tomate y frutas podrían enfrentar mayores costos que eventualmente terminarían trasladándose al consumidor. Siete estudiantes de la Universidad Javeriana fueron víctimas de un robo mientras disputaban un torneo de fútbol dentro del campus . Isabella Araujo, una de las afectadas, relató que fueron hurtados computadores, celulares, relojes inteligentes y otros objetos que habían dejado en los vestidores. Las cámaras muestran a un hombre que permaneció cerca de 25 minutos dentro del baño de mujeres y salió con un bolso lleno; Araujo aseguró que perdió cerca de $3,5 millones, mientras algunas compañeras reportaron pérdidas de hasta $8 millones.

. Isabella Araujo, una de las afectadas, relató que fueron hurtados computadores, celulares, relojes inteligentes y otros objetos que habían dejado en los vestidores. Las cámaras muestran a un hombre que permaneció cerca de 25 minutos dentro del baño de mujeres y salió con un bolso lleno; Araujo aseguró que perdió cerca de $3,5 millones, mientras algunas compañeras reportaron pérdidas de hasta $8 millones. Las Fuerzas Militares activaron una alerta especial en Tolemaida después de detectar un dron sobrevolando las instalaciones sin autorización . El equipo no pertenecía a las institución, por lo que se puso en marcha un protocolo para ubicarlo, inhibirlo y determinar si se trataba de un particular o de una posible amenaza. El hecho genera preocupación debido al uso reciente de drones con explosivos en ataques contra instalaciones de la fuerza pública.

. El equipo no pertenecía a las institución, por lo que se puso en marcha un protocolo para ubicarlo, inhibirlo y determinar si se trataba de un particular o de una posible amenaza. El hecho genera preocupación debido al uso reciente de drones con explosivos en ataques contra instalaciones de la fuerza pública. Inteligencia colombiana analiza si dos altos mandos del ELN murieron durante el reciente bombardeo en Venezuela. Comunicaciones interceptadas señalan que la organización habría perdido contacto con alias ‘La Abuela’ y 'Gustavo Martínez' después del ataque en Apure. En el lugar funcionaría un centro de acopio de cocaína y una pista clandestina, mientras las autoridades siguen cruzando información para establecer el verdadero impacto de la operación.

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