En Medellín, 36 centros asistenciales reportan sobreocupación promedio del 156% en urgencias

Un complejo panorama en materia de atención en salud atraviesa durante los últimos días la ciudad de Medellín tras una combinación de factores nacionales y regionales que han llevado a superar ampliamente la capacidad de los servicios de urgencias en diferentes centros asistenciales.

Según cifras de la Secretaría de Salud del distrito, tras consolidar los reportes de 36 centros asistenciales hay preocupación por un promedio de 156% de sobreocupación en estas áreas claves para la atención prioritaria de pacientes.

Además del San Vicente Fundación, los casos más críticos se reportan en la Clínica El Rosario en su sede centro y El Tesoro con 243% y 264% de saturación de urgencias. También, las unidades de la red pública Metrosalud en zonas como San Javier y Santa Cruz exceden su capacidad en un 250% y 225%, respectivamente.

Otros centros asistenciales de gran relevancia para la ciudad como la Clínica Bolivariana (135%), Las Vegas (219%), el Hospital La María (172%), el General de Medellín (153%) y el Alma Mater (169%), están teniendo complicaciones para la atención en urgencias.



Natalia López, secretaria de Salud del distrito, explicó que la alta demanda de estos servicios por estos días en Medellín se debe principalmente a las dificultades financieras que atraviesa la Nueva EPS, las cuales se traducen en faltas de atención a pacientes en diferentes municipios de Antioquia y finalmente su remisión a la capital.

"Está relacionado especialmente con el cierre de servicios que ha habido en el departamento para la red de atención hacia Nueva EPS, teniendo en cuenta que esta entidad acumula una cantidad significativa de cuentas por pagar a las instituciones de salud, aparte de las dificultades que ha tenido en la formalización de contratos", explicó la funcionaria.

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Ante el panorama las autoridades de salud recomiendan acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando exista una condición que represente un riesgo para la vida o requiera atención inmediata, y optar, ante síntomas que no revistan gravedad, por los canales de atención primaria, consulta externa, líneas de orientación médica o servicios de atención prioritaria.

De igual manera, aconsejan no acudir a urgencias para resolver trámites, solicitar medicamentos o atender enfermedades leves que pueden ser manejadas de manera ambulatoria.