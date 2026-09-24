Recapturaron en Cáceres al primero de 10 fugados de estación de Policía en Caucasia, Antioquia

El despliegue de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño durante los últimos días tras la fuga de una decena de reclusos de la estación de Policía de Caucasia, ya empezó a dar resultados con la recaptura del primero de ellos.

Se trata de Faiber Antonio Bassa Terán, quien fue nuevamente requerido por uniformados adscritos a la Brigada 14 del Ejército en el corregimiento Guarumo del municipio de Cáceres.

Bassa Terán permanecía recluido en la sala temporal de las instalaciones policiales sindicado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo, pero ahora también deberá responder por el cargo de fuga de presos.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, detalló que en la madrugada del pasado 14 de septiembre los fugados habrían utilizado seguetas para cortar o vulnerar la cadena que aseguraba una de las rejas y posteriormente ejercieron fuerza para abrirla y salir del lugar.



"Al parecer hubo una utilización de elementos como una segueta, con la cual violentaron la cadena y botaron al candado. Ahí se articuló el plan candado, municipios vecinos con Córdoba, y también, pues se adelantan las investigaciones pertinentes que que nos llegan a nosotros a saber cuáles fueron los motivos reales de esta fuga", declaró.

Sobre los restantes nueve fugados se mantiene vigente la recompensa ofrecida por la Gobernación de Antioquia de 50 millones de pesos que permita su recaptura, para la cual persisten acciones de registro y control no solo en el Bajo Cauca, sino en municipios limítrofes con el sur de Córdoba.

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Uno de los sujetos con mayor prioridad por parte de las autoridades es Arley Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, señalado cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.