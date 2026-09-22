Hombre murió tras ser detenido por la Policía en sur de Bogotá: apartaron a 7 uniformados

Un hombre de 32 años, identificado como Donovan Balanta, murió después de ser detenido por la Policía en el barrio Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. La familia asegura que fue golpeado por los uniformados durante el procedimiento y que incluso le aplicaron un dispositivo de descarga eléctrica; las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a su muerte y apartaron de sus funciones a siete policías.

Según el relato entregado por uno de sus familiares a Blu Radio, el hombre regresaba a su vivienda después de recoger a su novia cuando lanzó una botella en medio de una situación que se presentaba en el sector.

La familia sostiene que los policías lo confundieron con algunas de las personas que estaban consumiendo licor y que varios uniformados fueron tras él cuando salió corriendo. “Los golpearon allá, le dieron patadas, lo golpearon y lo esposaron”, aseguró el familiar de Balanta.

Según esta versión, después de que el hombre fuera reducido y permaneciera esposado en el piso, los uniformados habrían utilizado un dispositivo de descarga eléctrica. El familiar afirmó que el aparato fue aplicado en el pecho y relacionó este procedimiento con el posterior fallecimiento.



¿Qué dice la Policía sobre lo ocurrido?

La Policía de Soacha indicó, mediante un comunicado, que los uniformados atendieron un procedimiento en el que había varias personas que estarían consumiendo licor, entre ellas Donovan Balanta.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el hombre fue trasladado a una estación de Policía y allí sufrió un percance de salud y se desmayó. Posteriormente fue llevado al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde murió.

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La institución no ha establecido públicamente que la intervención policial haya causado el fallecimiento. Las causas exactas de la muerte hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades competentes.

Sin embargo, en medio de las indagaciones aparecieron grabaciones realizadas por residentes del sector. En uno de los videos, según lo recogido por el Ojo de la noche, se observa a dos policías golpeando al hombre mientras permanecía esposado.

Las circunstancias de esas imágenes y del procedimiento serán objeto de investigación para determinar qué ocurrió durante la detención y qué provocó la muerte de Balanta.

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¿Qué pasó con los policías involucrados?

Mientras avanzan las investigaciones, siete uniformados fueron apartados de sus funciones. La medida se tomó mientras las autoridades establecen las circunstancias del procedimiento y la responsabilidad que podría existir en caso de encontrarse irregularidades.

La muerte del hombre también provocó una manifestación de sus familiares y amigos en el barrio Caracolí. Durante la noche realizaron un plantón en la entrada del sector y quemaron algunas llantas.

Los allegados a Balanta pidieron que se esclarezca lo ocurrido y que, si se determina que hubo responsables por su muerte, se adelanten las acciones correspondientes.