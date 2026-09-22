Gramilla de El Campín entra en mantenimiento, pero abrirá para concierto de BTS

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá suspenderá el uso de la cancha para el fútbol profesional entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento y recuperación profunda de la gramilla.

La medida fue anunciada por Sencia, empresa administradora del escenario, en un comunicado emitido este lunes 21 de septiembre en Bogotá.

El asunto es que durante este periodo, El Campín también será escenario de los conciertos de la agrupación surcoreana BTS, programados para el 2 y 3 de octubre. Para estos eventos fue autorizado el ingreso de más de 26.000 personas a la zona VIP ubicada directamente sobre la gramilla.

Sencia explicó que la suspensión de la actividad futbolística está contemplada en el Manual de Operación y Mantenimiento del estadio. Esta disposición establece que la cancha debe permanecer entre 15 y 30 días sin actividades cada semestre para permitir su recuperación.



Nuevo césped de El Campín de Bogotá // Foto: Sencia

La empresa señaló que el cronograma fue informado con anticipación a la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol.

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Pero también recordó que los grandes eventos internacionales se contratan con meses de anticipación y que sus fechas son conocidas y aceptadas por los clubes, por lo que no pueden modificarse unilateralmente pocos días antes de su realización debido a la complejidad técnica de los montajes.

Antes de comenzar la suspensión, El Campín recibirá el partido de ida de la final de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali, programado para este miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m.

Además, de momento, la Dimayor mantiene en su calendario dos partidos de la Liga BetPlay en El Campín: Millonarios contra Once Caldas, el martes 13 de octubre a las 8:00 p. m., e Independiente Santa Fe frente a Bucaramanga el 14 de octubre a las 7:00 p. m.Hasta ahora no se han anunciado cambios de sede para estos encuentros.

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Sencia informó que durante 2026 El Campín ha recibido 53 partidos de fútbol: 26 de Santa Fe, 22 de Millonarios y uno de la Selección Colombia, Fortaleza, Leyendas del Fútbol, Tigres e Internacional de Bogotá, respectivamente. A estos eventos se suman cinco actividades culturales.

El impacto de los grandes eventos también se refleja en la economía de Bogotá. Según datos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico citados por Portal Bogotá el 10 de septiembre de 2026, 11 grandes eventos realizados en la capital durante 2025 generaron un impacto económico estimado de $656.671 millones. De ese monto, el 10 % se destina a la reinversión en escenarios deportivos e iniciativas culturales.