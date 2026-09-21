Abren convocatoria de múltiples ofertas de empleo en Bogotá: más de 1.102 vacantes

Con el objetivo de apoyar el talento en la ciudad y brindar ayuda a las personas, la Alcaldía de Bogotá, de la mano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SSDE), anunció ofertas de empleo para 1.102 vacantes en diferentes cargos, funciones y perfiles de todo tipo, de los cuales no se necesitan experiencia previa.
“Desde el Distrito seguimos acercando las oportunidades de empleo a las distintas localidades de Bogotá. Esta semana tendremos una oferta amplia, con vacantes par a personas con y sin experiencia y jornadas presenciales que nos permiten acompañar directamente a quienes están buscando una oportunidad laboral. Nuestro propósito es facilitar ese encuentro entre el talento de la ciudad y las empresas que necesitan incorporar nuevos trabajadores a sus equipos”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
¿Qué cargos se buscan en esta convocatoria?
- Desarrollador a junior.
- Desarrolladora o desarrollador de software.
- Ejecutiva (o) comercial.
- Asesor(a) comercial.
- Gerente comercial.
- Agente de call center bilingüe.
- Operador(a) de tienda.
- Asesor(a) supernumerario(a).
- Analista de crédito.
- Auxiliar de talento humano y selección.
- Patronista.
- Trazador(a).
- Analista de fichas técnicas.
- Analista de costos.
- Líder comercial.
- Directora administrativa.
- Gerente de cuentas.
- Ingeniera inspectora de calidad.
- Administradora o administrador de tienda.
- Técnica (a) electrónico(a).
- Médica(o).
- Analista de contabilidad.
- Coordinadora de contact center.
- Auxiliar de farmacia.
- Tecnólogo(a) en radiología e imágenes diagnósticas.
- Auxiliar de servicios de salud.
- Gerente de regulación.
- Practicante de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Coordinadora financiera.
- Profesional en inteligencia artificial.
- Asesor(a) de servicio al cliente.
- Asesora de cobranza.
- Jefe(a) de enfermería.
- Camillero (a).
- Auxiliar de archivo y gestión documental.
- Programador(a) de automatización.
- Asistente médico(a) y estético(a).
- Cosmetólogo(a).
- Auxiliar de nómina.
- Contador (a) junior.
- Analista de tesorería.
- Líder de cuadrilla de obra.
- Asesor(a) empresarial.
- Practicante universitario(a).
- Técnico(a) biomédico(a).
- Nutricionista.
- Analista de cartera y cobranzas.
- Analista de operaciones.
- Promotor(a) de servicios.
- Desarrollador(a) Python.
- Desarrollador(a) RPA.
- Desarrollador(a) Full Stack.
- Desarrollador(a) .NET.
- Directora o director de operaciones.
- Líder técnico(a) de desarrollo.
- Gestor(a) de proyectos.
- Director(a) financiero(a).
- Auxiliar de laboratorio.
- Auxiliar de patología.
- Auxiliar de implementaciones.
Así puede aplicar a estas ofertas de empleo en Bogotá
Los interesados en postularse a estas ofertas deben ingresar a https://www.serviciodeempleo.gov.co/ y llenar la hoja de vida, según la necesidad de las vacantes de interés del perfil de cada persona.
Por otro lado, también podrán acercarse de manera presencial a la carrera 13 #27-00 en el local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde para recibir acompañamiento personalizado.