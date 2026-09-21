En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Abren convocatoria de múltiples ofertas de empleo en Bogotá: más de 1.102 vacantes

Abren convocatoria de múltiples ofertas de empleo en Bogotá: más de 1.102 vacantes

Habrá una oferta amplia con vacantes par a personas con y sin experiencia y jornadas presenciales, dirigida para quienes están buscando una oportunidad laboral.

Búsqueda de empleo.
Búsqueda de empleo.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Con el objetivo de apoyar el talento en la ciudad y brindar ayuda a las personas, la Alcaldía de Bogotá, de la mano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SSDE), anunció ofertas de empleo para 1.102 vacantes en diferentes cargos, funciones y perfiles de todo tipo, de los cuales no se necesitan experiencia previa.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Desde el Distrito seguimos acercando las oportunidades de empleo a las distintas localidades de Bogotá. Esta semana tendremos una oferta amplia, con vacantes par a personas con y sin experiencia y jornadas presenciales que nos permiten acompañar directamente a quienes están buscando una oportunidad laboral. Nuestro propósito es facilitar ese encuentro entre el talento de la ciudad y las empresas que necesitan incorporar nuevos trabajadores a sus equipos”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Jóvenes buscando empleo
Jóvenes buscando empleo
Foto: referencia, Meta IA

Últimas noticias

Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá
Bogotá

Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá

Revelan identidad de hombre encontrado en un carro
Bogotá

Revelan la identidad de la persona hallada sin vida al interior de un carro en el norte de Bogotá

¿Qué cargos se buscan en esta convocatoria?

  • Desarrollador a junior.
  • Desarrolladora o desarrollador de software.
  • Ejecutiva (o) comercial.
  • Asesor(a) comercial.
  • Gerente comercial.
  • Agente de call center bilingüe.
  • Operador(a) de tienda.
  • Asesor(a) supernumerario(a).
  • Analista de crédito.
  • Auxiliar de talento humano y selección.
  • Patronista.
  • Trazador(a).
  • Analista de fichas técnicas.
  • Analista de costos.
  • Líder comercial.
  • Directora administrativa.
  • Gerente de cuentas.
  • Ingeniera inspectora de calidad.
  • Administradora o administrador de tienda.
  • Técnica (a) electrónico(a).
  • Médica(o).
  • Analista de contabilidad.
  • Coordinadora de contact center.
  • Auxiliar de farmacia.
  • Tecnólogo(a) en radiología e imágenes diagnósticas.
  • Auxiliar de servicios de salud.
  • Gerente de regulación.
  • Practicante de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Coordinadora financiera.
  • Profesional en inteligencia artificial.
  • Asesor(a) de servicio al cliente.
  • Asesora de cobranza.
  • Jefe(a) de enfermería.
  • Camillero (a).
  • Auxiliar de archivo y gestión documental.
  • Programador(a) de automatización.
  • Asistente médico(a) y estético(a).
  • Cosmetólogo(a).
  • Auxiliar de nómina.
  • Contador (a) junior.
  • Analista de tesorería.
  • Líder de cuadrilla de obra.
  • Asesor(a) empresarial.
  • Practicante universitario(a).
  • Técnico(a) biomédico(a).
  • Nutricionista.
  • Analista de cartera y cobranzas.
  • Analista de operaciones.
  • Promotor(a) de servicios.
  • Desarrollador(a) Python.
  • Desarrollador(a) RPA.
  • Desarrollador(a) Full Stack.
  • Desarrollador(a) .NET.
  • Directora o director de operaciones.
  • Líder técnico(a) de desarrollo.
  • Gestor(a) de proyectos.
  • Director(a) financiero(a).
  • Auxiliar de laboratorio.
  • Auxiliar de patología.
  • Auxiliar de implementaciones.
Persona con gafas sorprendida frente a un computador.
Ofertas de empleo
Foto: Pexels

Así puede aplicar a estas ofertas de empleo en Bogotá

Los interesados en postularse a estas ofertas deben ingresar a https://www.serviciodeempleo.gov.co/ y llenar la hoja de vida, según la necesidad de las vacantes de interés del perfil de cada persona.

Por otro lado, también podrán acercarse de manera presencial a la carrera 13 #27-00 en el local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde para recibir acompañamiento personalizado.

Relacionados

Ofertas de empleo

Alcaldía Mayor de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad