Abren convocatoria de múltiples ofertas de empleo en Bogotá: más de 1.102 vacantes

Con el objetivo de apoyar el talento en la ciudad y brindar ayuda a las personas, la Alcaldía de Bogotá, de la mano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SSDE), anunció ofertas de empleo para 1.102 vacantes en diferentes cargos, funciones y perfiles de todo tipo, de los cuales no se necesitan experiencia previa.

“Desde el Distrito seguimos acercando las oportunidades de empleo a las distintas localidades de Bogotá. Esta semana tendremos una oferta amplia, con vacantes par a personas con y sin experiencia y jornadas presenciales que nos permiten acompañar directamente a quienes están buscando una oportunidad laboral. Nuestro propósito es facilitar ese encuentro entre el talento de la ciudad y las empresas que necesitan incorporar nuevos trabajadores a sus equipos”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Jóvenes buscando empleo Foto: referencia, Meta IA

¿Qué cargos se buscan en esta convocatoria?

Desarrollador a junior.

Desarrolladora o desarrollador de software.

Ejecutiva (o) comercial.

Asesor(a) comercial.

Gerente comercial.

Agente de call center bilingüe.

Operador(a) de tienda.

Asesor(a) supernumerario(a).

Analista de crédito.

Auxiliar de talento humano y selección.

Patronista.

Trazador(a).

Analista de fichas técnicas.

Analista de costos.

Líder comercial.

Directora administrativa.

Gerente de cuentas.

Ingeniera inspectora de calidad.

Administradora o administrador de tienda.

Técnica (a) electrónico(a).

Médica(o).

Analista de contabilidad.

Coordinadora de contact center.

Auxiliar de farmacia.

Tecnólogo(a) en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de servicios de salud.

Gerente de regulación.

Practicante de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Coordinadora financiera.

Profesional en inteligencia artificial.

Asesor(a) de servicio al cliente.

Asesora de cobranza.

Jefe(a) de enfermería.

Camillero (a).

Auxiliar de archivo y gestión documental.

Programador(a) de automatización.

Asistente médico(a) y estético(a).

Cosmetólogo(a).

Auxiliar de nómina.

Contador (a) junior.

Analista de tesorería.

Líder de cuadrilla de obra.

Asesor(a) empresarial.

Practicante universitario(a).

Técnico(a) biomédico(a).

Nutricionista.

Analista de cartera y cobranzas.

Analista de operaciones.

Promotor(a) de servicios.

Desarrollador(a) Python.

Desarrollador(a) RPA.

Desarrollador(a) Full Stack.

Desarrollador(a) .NET.

Directora o director de operaciones.

Líder técnico(a) de desarrollo.

Gestor(a) de proyectos.

Director(a) financiero(a).

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Auxiliar de implementaciones.

Ofertas de empleo Foto: Pexels

Así puede aplicar a estas ofertas de empleo en Bogotá

Los interesados en postularse a estas ofertas deben ingresar a https://www.serviciodeempleo.gov.co/ y llenar la hoja de vida, según la necesidad de las vacantes de interés del perfil de cada persona.



Por otro lado, también podrán acercarse de manera presencial a la carrera 13 #27-00 en el local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde para recibir acompañamiento personalizado.