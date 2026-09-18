Empleo en Bogotá: buscan a personas para trabajar en sectores como alimentos, producción y logística

Conseguir trabajo se ha convertido en un dolor de cabeza para aquellos que buscan oportunidades laborales; de hecho, el Informe de Calidad de Vida de Bogotá de 2025 menciona que las personas tardan unos cinco meses (22 semanas) en conseguir empleo, por lo cual cualquier oportunidad debe ser aprovechada.

Además, encontrar empleo puede convertirse en un reto para quienes cuentan con experiencia o buscan ingresar a sectores como alimentos, producción y logística. Frente a esto, en Bogotá fue anunciada una nueva convocatoria laboral que reúne cientos de puestos para diferentes perfiles.

Abren 300 vacantes de trabajo en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico constantemente lleva a cabo ferias de empleo en Bogotá y ahora cuenta con 300 oportunidades laborales en convenio con una empresa del sector de alimentos.



La oferta está dirigida a personas interesadas en trabajar en áreas relacionadas con la preparación de alimentos, producción, bodega y transporte.

Empleo en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Cargos y detalles de la convocatoria

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La compañía Gategourmet cuenta con 300 oportunidades laborales para diferentes cargos. Entre las vacantes disponibles se encuentran:



Auxiliar de cocina.

Auxiliar de panadería.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de planta.

Auxiliar de producción.

Conductor(a) con licencia C2 o C3.

La jornada de convocatoria para quienes estén interesados se hará el miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

El punto de atención estará ubicado en la calle 59 #13-33, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Las personas interesadas deben confirmar previamente su asistencia mediante el formulario dispuesto para la convocatoria.

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Antes de acudir, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada cargo y verificar que los interesados cumplan con los requisitos solicitados.

