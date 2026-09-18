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Empleo en Bogotá: buscan a personas para trabajar en sectores como alimentos, producción y logística

La Secretaría de Desarrollo Económico constantemente lleva a cabo ferias de empleo en Bogotá y ahora anunció 300 oportunidades laborales. Interesados deben seguir el paso a paso para aplicar.

trabajo en el sector de alimentos.jpg
Trabajo en el sector de alimentos.
Foto: imagen de referencia, Magnific.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Conseguir trabajo se ha convertido en un dolor de cabeza para aquellos que buscan oportunidades laborales; de hecho, el Informe de Calidad de Vida de Bogotá de 2025 menciona que las personas tardan unos cinco meses (22 semanas) en conseguir empleo, por lo cual cualquier oportunidad  debe ser aprovechada.

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Además, encontrar empleo puede convertirse en un reto para quienes cuentan con experiencia o buscan ingresar a sectores como alimentos, producción y logística. Frente a esto, en Bogotá fue anunciada una nueva convocatoria laboral que reúne cientos de puestos para diferentes perfiles.

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Abren 300 vacantes de trabajo en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico constantemente lleva a cabo ferias de empleo en Bogotá y ahora cuenta con 300 oportunidades laborales en convenio con una empresa del sector de alimentos.  

La oferta está dirigida a personas interesadas en trabajar en áreas relacionadas con la preparación de alimentos, producción, bodega y transporte.

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Empleo en Colombia.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

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Cargos y detalles de la convocatoria

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La compañía Gategourmet cuenta con 300 oportunidades laborales para diferentes cargos. Entre las vacantes disponibles se encuentran:

  • Auxiliar de cocina.
  • Auxiliar de panadería.
  • Auxiliar de bodega.
  • Auxiliar de planta.
  • Auxiliar de producción.
  • Conductor(a) con licencia C2 o C3.

La jornada de convocatoria para quienes estén interesados se hará el miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

El punto de atención estará ubicado en la calle 59 #13-33, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Las personas interesadas deben confirmar previamente su asistencia mediante el formulario dispuesto para la convocatoria.

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Antes de acudir, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada cargo y verificar que los interesados cumplan con los requisitos solicitados.

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