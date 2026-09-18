Pobreza menstrual en Colombia: miles de mujeres aún enfrentan barreras para gestionar su periodo

La menstruación hace parte de la vida cotidiana de millones de mujeres en Colombia, pero para una parte de ellas gestionar el periodo continúa siendo un desafío marcado por las dificultades económicas y el acceso limitado a productos básicos.

De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del DANE, en el país hay 17,3 millones de niñas y mujeres entre los 10 y los 55 años, rango considerado como edad menstruante. Esta población representa el 33,6 % de los habitantes del territorio nacional y evidencia la dimensión que tiene la gestión menstrual en aspectos relacionados con la salud, la educación, el trabajo y el bienestar.

Sin embargo, menstruar no siempre ocurre en condiciones adecuadas. Un estudio de la Universidad de los Andes señala que el 15 % de las colombianas tiene dificultades económicas para adquirir productos destinados a gestionar su periodo.

Licencia menstrual por dolor abdominal. Pexels

La situación también ha llevado a que miles de mujeres tengan que recurrir a elementos que no están diseñados para este propósito. En 2023, más de 45.000 mujeres utilizaron alternativas improvisadas, entre ellas trapos, servilletas o prendas de ropa usadas, ante las dificultades para acceder a insumos de gestión menstrual.



Frente a esta problemática, Compensar puso en marcha 'Tu Ciclo, Tu Bienestar', una iniciativa que busca contribuir a que más mujeres puedan gestionar su menstruación de manera digna, segura y oportuna.

El programa contempla inicialmente la entrega de kits de productos de gestión menstrual a 10.000 afiliadas que cumplen con los criterios de priorización establecidos por la organización. Para definir a las beneficiarias se tienen en cuenta factores socioeconómicos, territoriales y de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres de categoría A entre los 18 y los 50 años.

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Los kits incluyen productos como toallas higiénicas diurnas y nocturnas, protectores diarios y tampones. La distribución estará a cargo de Olímpica, con el propósito de facilitar que las beneficiarias puedan acceder a los productos en lugares cercanos a sus actividades habituales y reducir barreras asociadas con desplazamientos y costos de transporte.

“Para Compensar, hablar de bienestar integral también significa reconocer aquellas situaciones cotidianas que pueden afectar la calidad de vida de las personas. La menstruación es una experiencia que acompaña a las mujeres durante buena parte de su vida y que puede tener impactos en su bienestar físico, emocional, educativo, laboral y familiar”, explicó Catalina Ulloa, gerente de Planeación Corporativa de Compensar y líder de la iniciativa.

Las mujeres seleccionadas reciben directamente la información sobre el beneficio a través de los canales oficiales de la organización, donde también se les indican las instrucciones para reclamar los kits.

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La propuesta no se limita a la entrega de productos. 'Tu Ciclo, Tu Bienestar' también incorpora contenidos y espacios educativos relacionados con el ciclo menstrual, el autocuidado y la toma de decisiones informadas.

La intención es abordar los mitos y tabúes que todavía existen alrededor de la menstruación y brindar información sobre distintas alternativas para gestionar el periodo, entre ellas productos reutilizables como las copas menstruales y la ropa interior absorbente.

“Queremos que esta iniciativa vaya más allá de entregar productos. El acceso es fundamental, pero también lo es contar con información para comprender el cuerpo, conocer las alternativas disponibles y tomar decisiones de manera autónoma”, agregó Ulloa.

El programa contempla además una siguiente fase en la que se busca vincular a mujeres dedicadas a la confección de productos reutilizables. De esta manera, la iniciativa pretende ampliar su alcance y abrir nuevas posibilidades relacionadas con la gestión menstrual.

La pobreza menstrual continúa siendo una problemática que trasciende la falta de productos y que puede involucrar factores económicos, educativos y sociales. Por eso, las iniciativas que combinan acceso e información buscan abordar las distintas barreras que enfrentan las mujeres para vivir su periodo en condiciones adecuadas.