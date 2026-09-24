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En pleno racionamiento, mujer lava la calle con una manguera en Medellín; quedó en video

Las personas sancionadas por desperdiciar agua en la capital antioqueña tendrán que pagar una multa superior a los 600.000 pesos.

MUJER AGUA MEDELLIN- BLU RADIO.jpg
Foto: Blu Radio
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Durante el tercer día de racionamiento programado en Medellín, Blu Radio conoció unas imágenes exclusivas de un sector de la ciudad conocido como barrio Antioquia, de este jueves, en donde por casi 5 minutos, se observa a una mujer utilizar una manguera como si fuera una escoba para barrer el piso de la calle con agua a presión.

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Pasan los minutos y el lavado de la vía continúa como si nada y a la vista de todas las personas que transitaban por el lugar, la manguera a toda presión desperdiciando el líquido vital que hoy nos está haciendo tanta falta.

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Pero esta mujer no era la única. Blu Radio también tuvo acceso a otras grabaciones en donde los carros son lavados de manera similar e incluso, hubo un momento exacto en el que un hombre es captado arrojando gran cantidad de agua a un bus ante el paso de dos policías en una motocicleta de la institución.

A pesar de este tipo de actuaciones, en la ciudad ya se están dando las primeras sanciones. En total van 81 personas que han sido multadas por desperdiciar agua.

“El llamado es claro, tenemos que cuidar el agua en medio de este fenómeno climático, es un recurso vital frente al fenómeno del kilo que estamos enfrentando no podemos permitir que se desperdicie”, dijo Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín.

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Las autoridades aseguran que los controles seguirán con mayor contundencia: “Seguiremos trabajando de manera articulada con la policía para fortalecer la presencia en el territorio y hacer cumplir las normas, porque esto no se trata sólo de sancionar sino de proteger un recurso que nos pertenece a todos”, añadió.

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Las personas sancionadas por desperdiciar agua tendrán que pagar una multa superior a los 600 mil pesos.

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