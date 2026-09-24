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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a hombre señalado de convencer dos niñas de no ir clases para abusarlas en Medellín

Capturan a hombre señalado de convencer dos niñas de no ir clases para abusarlas en Medellín

El presunto victimario ya registraba antecedentes por violencia intrafamiliar, lesiones y falsedad marcaria.

Capturado por abuso de dos menores en Medellín.jpg
Capturado por abuso de dos menores en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Autoridades en Medellín evidenciaron un aberrante caso de abusos sexual contra menores de edad por parte de un hombre de 26 años que aparentemente las engañaba para cometer estos delitos.

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Aunque el presunto victimario, identificado como Bryan Stiven Sanmiguel fue capturado en el centro de la ciudad, los hechos ocurrieron en el sector de Robledo donde habría utilizado como mecanismo para acercarse a las víctimas la confianza que mantenía con una de ellas.

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Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, habría convencido a la conocida para que, junto con una compañera de 12 años, ambas estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Las Margaritas, no ingresaran a clases y fueran hasta su vivienda. Allí se habrían producido los hechos que son materia de investigación.

"Nosotros no vamos a permitir que queden en la impunidad quienes se aprovechen de la confianza de nuestros menores o les hacen algo malo. Con nuestros niños y niñas no se puede meter nadie, no tienen ni el perdón de dios, y tampoco tienen nuestro perdón", indicó.

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Las autoridades detallaron que Sanmiguel, quien ahora deberá responder por el delito de de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, también registra anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones y falsedad marcaria.

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Con todo el acervo probatorio recopilado, ahora será un juez de control de garantías que determine la situación judicial del capturado y si debe ir a prisión mientras avanza el proceso en su contra.

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