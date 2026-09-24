Cayó en zona de invasión en Bello alias 'Gomelo', presunto cabecilla del Clan del Golfo

Una investigación que se extendió desde el Bajo Cauca hasta el Valle de Aburrá terminó con la captura de un hombre señalado por las autoridades de liderar las acciones criminales del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

Se trata de Duván Andrés Chica Sánchez, conocido con el alias de ‘Gomelo’, quien fue requerido en el sector Nueva Jerusalén del municipio de Bello. Según el expediente conocido por las autoridades, contra Chica Sánchez existían tres órdenes de captura por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir agravado.

La investigación también lo relaciona con cuatro homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato durante 2022, hechos que estarían relacionados con disputas armadas por el control territorial y de actividades ilícitas.

Durante aproximadamente 11 años alias ‘Gomelo’ habría tenido presencia en municipios como Caucasia, Cáceres y Tarazá, donde, de acuerdo con las autoridades, ejecutó actividades relacionadas con el procesamiento y comercialización de cocaína con el cobro de extorsiones a comerciantes.



La inteligencia policial estableció además que el señalado cabecilla habría llegado al Valle de Aburrá buscando permanecer oculto en sectores periféricos y establecer contactos con organizaciones criminales locales. El objetivo habría sido ampliar las capacidades financieras y logísticas de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

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Durante la diligencia a este hombre le fue incautado un celular, que quedó bajo custodia de las autoridades para ser sometido a análisis técnico y forense para vincular eventualmente material probatorio al proceso judicial en su contra.