Enorme socavación en Manrique destruyó la vía entre La Honda y La Cruz y afecta a 18.000 personas

Entre 12.000 y 18.000 habitantes de la parte alta de la comuna 3, Manrique Oriental, en Medellín, quedaron incomunicados tras una socavación que provocó la pérdida de la banca en la carrera 24 con calle 72, destruyendo el corredor vial que conecta a los barrios La Honda y La Cruz. La emergencia obligó al cierre total de la carretera y las labores para recuperar la movilidad tardarían al menos tres semanas, sujetas a las condiciones climáticas de la ciudad.

De acuerdo con los reportes técnicos de la Secretaría de Infraestructura Física y los testimonios de la comunidad, el problema se originó en un lote privado contiguo a la vía, cercano al parqueadero de la empresa de transporte Cootracovi, donde se adelantaban obras para construir un muro de contención. Desde finales de octubre ya se había advertido el desprendimiento del material de soporte por estas intervenciones; sin embargo, las lluvias aceleraron la erosión del terreno hasta provocar el colapso de la calzada en los últimos días.

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Ante el agravamiento del daño, la Secretaría de Infraestructura Física remitió una comunicación oficial a la Secretaría de Gestión y Control Territorial solicitando inspección, vigilancia y la evaluación de responsabilidades por las obras ejecutadas en el predio privado. El caso también fue puesto en conocimiento del Dagrd y de la Inspección de Policía de Manrique para adelantar las medidas de mitigación de riesgos y exigir la reposición de la malla vial afectada.

Mientras se ejecutan los trabajos técnicos durante las próximas tres semanas para estabilizar el terreno y reconstruir la banca, en el sector se contempla la implementación de transbordos en el transporte público para garantizar el desplazamiento de los residentes de ambos barrios.