Próximos 20 días de lluvias serán claves para preparar al país ante el fenómeno de El Niño: XM

Poco a poco se acaba el 2026 y con ellos las precipitaciones, por lo que los siguientes días serán determinantes para la preparación del sistema energético colombiano frente a la llegada de la temporada de menores lluvias y las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño. Así lo advierte el más reciente informe de XM, documento que expone que noviembre representa una de las últimas oportunidades para recuperar los niveles de los embalses antes de que disminuyan los aportes hídricos.

Según explicó Juan Carlos Morales, gerente general encargado de XM en diálogo con BLU Radio, octubre y noviembre corresponden a los meses de mayores precipitaciones en la zona occidental del país, pero a partir de diciembre comienza naturalmente la temporada seca, durante la cual se reduce el ingreso de agua a los embalses. Esta situación podría ser más compleja ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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"Lo que ya se viene a partir de diciembre, aportes por debajo o muy cercanos a los 100 gigabatios hora a día, muy probablemente aquí en adelante. Estos 20 días son como cuando no vas a tener más ingresos o vas a tener unos ingresos muy reducidos en los próximos meses. Lo que haría una persona sensata económica sería tratar de ahorrar lo máximo posible", indicó.

La meta de XM es terminar noviembre con los embalses del Sistema Interconectado Nacional por encima del 82 % de su volumen útil. Actualmente, 11 de los 13 principales embalses superan el 80 % de su capacidad, los cuales son Ituango, que se encuentra al 100 %, Topocoro, Esmeralda, San Lorenzo, Urrá I, Guavio, El Quimbo, Amaní, El Peñol, Riogrande II y Miraflores. En contraste, Calima I registra un 64 % y Salvajina un 59 %, niveles que reducen el promedio general.



"Alcanzar al menos estar por encima del 82 por 100 de todo el volumen útil del sistema interconectado nacional. Eso nos lleva a que en lo posible todos los embalses del sistema interconectado nacional estén por encima de esa cuota del 80 por 100, con el objeto de que tengamos la mayor energía almacenada con el fin de que, pues, lleguemos con la mejor condición", precisó.

El panorama de los aportes hídricos también genera preocupación. Morales indicó que varias regiones registran niveles inferiores al 60 % de lo esperado para esta época, mientras que en Antioquia, departamento que concentra más del 50 % de la capacidad de almacenamiento del país, los aportes están cerca del 50 %. A su vez, de enero al 5 de noviembre XM impartió 373 instrucciones de desconexión de carga por criterios de seguridad o confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

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Frente a Afinia, filial de EPM en la Costa Caribe, el directivo advirtió que una eventual limitación en el suministro de energía por parte de este operador podría aumentar su exposición a las compras en bolsa y generar mayores deudas, poniendo presión financiera sobre el mercado energético nacional.

Ante este escenario, el gerente insistió en la importancia del ahorro y el uso eficiente de la energía para enfrentar los próximos meses de menores lluvias y mayor demanda de este servicio público por las altas temperaturas.