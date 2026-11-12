Capturaron en Medellín a alias Zorro, de ‘Cordillera’: movía $5.000 millones mensualmente

La Policía Nacional capturó en Medellín a Wilmar Benítez Morales, alias ‘Zorro’, señalado cabecilla del componente de narcotráfico y finanzas del grupo delincuencial organizado ‘Cordillera’, con injerencia en Antioquia y el Eje Cafetero.

El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Dijím y la Dipol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

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De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Zorro’ tiene más de 26 años de trayectoria criminal. Inicialmente perteneció al Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del que se desmovilizó en 2005. Entre 2008 y 2010 ingresó a ‘Cordillera’, donde ocupó diferentes posiciones relacionadas con el narcotráfico, las extorsiones y los homicidios selectivos.

Las autoridades lo identifican como mano derecha de alias ‘Garra’ y aseguran que tenía bajo su coordinación a más de 50 hombres encargados de actividades criminales en Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, como lo indicó el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de investigación criminal e Interpol.



Además, las investigaciones financieras establecieron que presuntamente movilizaba alrededor de 5.000 millones de pesos mensuales, los cuales presuntamente son producto del narcotráfico y otras rentas ilegales.

Durante el operativo fueron incautados cuatro celulares, agendas y manuscritos que serán analizados por los investigadores para identificar otras conexiones de la organización.

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Vale la pena mencionar que en 2015, Benítez Morales fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico.

#Video En #Medellín capturan a Wilmar Benítez Morales, alias ‘Zorro’, cabecilla de narcotráfico de grupo criminal ‘Cordillera’. Coordinaba a más de 50 hombres y movilizaba cerca de $5.000 millones mensuales producto de rentas ilícitas entre Antioquia y Eje Cafetero #MañanasBlu pic.twitter.com/uCYN5jL9VU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 12, 2026