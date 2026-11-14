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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades capturaron a alias ‘Juan Gurre’, segundo cabecilla de La Sierra en Medellín

Autoridades capturaron a alias ‘Juan Gurre’, segundo cabecilla de La Sierra en Medellín

Pese a las intimidaciones contra los uniformados, las autoridades lograron detener a alias ‘Juan Gurre’, señalado hombre de confianza de alias ‘Abelito’.

Alias 'Juan Gurre'.jpg
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Un operativo de la Policía Metropolitana en una zona de difícil acceso de la Comuna 8 Villa Hermosa, en el centroriente de Medellín, terminó en medio de ataques contra la fuerza pública por parte de integrantes de una estructura criminal que intentaban impedir la captura de uno de sus principales coordinadores.

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Pese a las intimidaciones contra los uniformados, las autoridades lograron detener a alias ‘Juan Gurre’, señalado segundo cabecilla del grupo delincuencial La Sierra y, según el alcalde Federico Gutiérrez, hombre de confianza de alias ‘Abelito’.

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El procedimiento se desarrolló en un sector donde, según las autoridades, la presencia de esta organización ha estado relacionada con diferentes actividades criminales e incluso supuestos integrantes de la estructura delincuencial usaron armamento de largo alcance y explosivos improvisados para que no se llevara a cabo el procedimiento.

"El capturado se encontraba en un inmueble ubicado en la zona de difícil acceso, donde integrantes de esta organización, apostados estratégicamente en las partes altas, realizaron disparos y lanzaron artefactos explosivos de fabricación artesanal para impedir el avance de nuestros policías y facilitar la huida", afirmó el coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Alias ‘Juan Gurre’ era considerado un objetivo de interés para las autoridades por su presunto papel en la coordinación de acciones delincuenciales en este sector de la ciudad. Además, registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y desplazamiento forzado.

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Durante el operativo fueron incautados un revólver calibre 32, cinco cartuchos del mismo calibre y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del material probatorio en el proceso judicial.

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