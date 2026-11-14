Manada de hipopótamos casi provoca accidente de tránsito en la autopista Medellín - Bogotá

En las últimas horas, un video en el que se ve a cuatro hipopótamos cruzando la autopista Medellín-Bogotá, en el departamento de Antioquia, se hizo viral en redes sociales porque esta situación estuvo a punto de terminar en un aparatoso accidente de tránsito.

En las imágenes se logra apreciar cómo los animales, que estaban en manada, están pasando por la vía Doradal-Puerto Triunfo cuando, de repente, aparece una tractomula que logró reaccionar en cuestión de milésimas de segundo para evitar arrollar a los hipopótamos.

Manada de hipopótamos casi provoca un accidente de tránsito en la autopista Medellín-Bogotá: un camión estuvo cerca de embestir a los animales en el Magdalena Medio antioqueño. Las autoridades ambientales hacen seguimiento para evitar incidentes en las vías. #VocesySonidos pic.twitter.com/6ZfvPgbjQ6 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 14, 2026

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Aunque, afortunadamente, el conductor del camión logró frenar a tiempo y los animales siguieron su camino, esta situación ha generado preocupación en el Magdalena Medio antioqueño debido a posibles accidentes que se podrían generar por la presencia de los hipopótamos en las vías.

Por ahora, las autoridades ambientales en esta zona del departamento están tras la pista de la manada para tratar de ubicarla y así poder saber si tiene asentamiento en un lugar cercano a esta importante carretera o si, por el contrario, solo estaba de paso por esta zona altamente concurrida por vehículos de carga.



Las autoridades han hecho un llamado a los conductores, a propósito de este puente festivo, para que estén atentos a las vías, sobre todo en las noches, y así puedan evitar accidentes que pongan en peligro su vida y la de estos animales.