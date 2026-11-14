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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a prisión a hombre que asesinó a una persona por robarle dinero en Medellín

Enviaron a prisión a hombre que asesinó a una persona por robarle dinero en Medellín

El supuesto delincuente ingresó a un inmueble y amenazó a los residentes con un arma de fuego para que supuestamente entregaran unos dólares que tenían allí guardados.

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

En las últimas horas se conocieron avances y nuevos detalles del proceso judicial por un caso de hurto en una vivienda del centroriente de Medellín, hace más de 10 meses, que dejó una persona muerta y otra herida.

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Los hechos ocurrieron a mediados de febrero de este año en el barrio Buenos Aires, donde el presunto responsable, identificado como Juan David Vásquez Muñoz, de 29 años, ingresó al inmueble y amenazó a los residentes con un arma de fuego para que supuestamente entregaran unos dólares que tenían allí guardados.

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En medio de las intimidaciones, una de las víctimas intentó reaccionar y recibió un disparo en la cabeza, mientras que su padre, cuando intentaba auxiliarlo, también resultó herido tras ser atacado a la altura del abdomen.

La Fiscalía reveló que, tras verificar las habitaciones del lugar, Vásquez y otras personas que lo acompañaban huyeron con joyas y otros elementos valorados en 100 millones de pesos.

Vásquez ahora deberá afrontar la etapa de juicio privado de la libertad, tras no aceptar los cargos imputados por homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas, todas las conductas agravadas.

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