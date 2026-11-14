Menor de 4 años oriundo de Bello, Antioquia, murió ahogado en una piscina de Coveñas

Un niño de 4 años, residente en el municipio de Bello, Antioquia, falleció tras sufrir un incidente por inmersión en la piscina de un establecimiento hotelero ubicado en el sector La Martha, en el municipio turístico de Coveñas, departamento de Sucre.

El menor había viajado desde el Valle de Aburrá en compañía de varios familiares para pasar unos días de descanso, mientras su madre permanecía en Medellín.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, durante la estadía en el lugar ocurrió la emergencia en la zona húmeda de la cabaña, por lo que el pequeño fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio costero. Allí, el personal médico adelantó maniobras de reanimación durante varios minutos; sin embargo, pese a los procedimientos realizados, se confirmó el fallecimiento del menor.

Piscina Foto: Unplash

Tras conocerse el desenlace, una de las familiares que acompañaba el viaje tuvo que comunicarse vía telefónica con la madre del niño, quien se encontraba en Medellín, para informarle lo sucedido. El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el cual se observa la reacción de las personas presentes en el sitio antes de realizar la llamada a la capital antioqueña.



Hasta el momento, no se han establecido públicamente los detalles exactos de cómo se produjo el ingreso del menor al agua. Las autoridades competentes asumieron la investigación del caso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y verificar las condiciones de supervisión y seguridad en el establecimiento.