Hay consternación en el occidente de Medellín tras un macabro hallazgo en las últimas horas en plena vía pública del barrio Campo Alegre, de la comuna 12, La América.

Fueron los mismos habitantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de restos de un cuerpo humano en bolsas en plena vía pública de la carrera 49 con calle 38.

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Tras la inspección del lugar, el reporte policial indica que encontraron seis bolsas negras envueltas en papel vinipel, una de ellas destilando sangre.

En su interior fueron hallados elementos que, por su estado y grado de descomposición, no lograron ser identificados inicialmente por parte de las autoridades.



Las bolsas quedaron a disposición de organismos judiciales y forenses para determinar la plena identidad de la víctima y las circunstancias en las que se produjo este crimen, el cual no se descarta que esté relacionado con disputas entre organizaciones criminales.

Con este caso ya son al menos 217 los homicidios registrados en la capital antioqueña en lo corrido de 2026, cuatro de ellos en la comuna de La América.

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Las alertas siguen encendidas, pues durante noviembre ya son 17 los crímenes en la ciudad, en comparación con los 12 registrados durante todo el mismo mes del año anterior.

