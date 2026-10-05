Atraco a mano armada terminó con un hombre herido a bala en Los Mártires, centro de Bogotá.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que dos hombres llegaron en una motocicleta hasta un establecimiento comercial del barrio La Pepita, en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, durante la noche del pasado 1 de octubre.

En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos desciende de la motocicleta y, antes de ingresar al establecimiento, se acerca a una pared. Segundos después, el hombre saca lo que sería un arma de fuego y se dirige hacia dos ciudadanos que se encontraban en el lugar.

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El delincuente los intimida y comienza a exigirles sus pertenencias. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los sujetos buscaban apoderarse de joyas y un morral que contenía una alta suma de dinero.

En medio del robo, una de las víctimas habría intentado oponer resistencia para evitar que le quitaran sus pertenencias. Fue entonces cuando el asaltante accionó el arma de fuego y disparó contra uno de los hombres, causándole una herida en el brazo.



Tras el ataque, los delincuentes tomaron las pertenencias y salieron rápidamente del establecimiento para escapar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y podrían ser utilizadas para establecer las características de los responsables y del vehículo empleado durante el asalto. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este caso, por lo que se desconoce si se han producido capturas relacionadas con el hecho o cuál es el estado de salud de la persona que resultó herida.