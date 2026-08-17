En Medellín se recibieron 300 llamadas de casos de salud mental tras terremoto que sacudió al país

Las autoridades en Medellín confirmaron que desde el pasado lunes, cuando ocurrió el terremoto, se ha registrado un incremento en las solicitudes de orientación psicológica.

De acuerdo con la Alcaldía, alrededor de 300 llamadas han sido recibidas durante esta semana a través de la Línea Amiga Saludable, un servicio que está disponible las 24 horas del día y es ofertado por la Alcaldía. Los ciudadanos pueden comunicarse desde celulares marcando el 106 o desde teléfonos fijos al 604 444 4488.

Del total de personas que han buscado orientación, cerca del 80 % manifiesta síntomas relacionados con angustia, ansiedad y estrés provocados por el movimiento telúrico. Las autoridades explicaron que estas reacciones son naturales ante un evento que se sintió con fuerza en Medellín.

"Eso es algo absolutamente natural, algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Fue un movimiento que se sintió muy fuerte en nuestra ciudad, y, obviamente, tiene que generar, pues, descompensaciones en las personas, pero buscar ayuda es lo correcto, es lo adecuado, y estamos ahí para hacer todas las orientaciones de las personas que lo necesiten", indicó la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.



Entre los principales temores expresados por los ciudadanos están la posibilidad de que ocurra un nuevo sismo, que sus viviendas resulten afectadas o que familiares y personas cercanas sufran consecuencias en su salud o integridad.

Las autoridades hicieron un llamado a no alarmarse por sentir ansiedad o estrés, pues son respuestas normales ante una situación de emergencia. Recomendaron hablar con familiares y establecer previamente puntos de encuentro y protocolos de seguridad en caso de un nuevo movimiento.