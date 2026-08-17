Destruyen 2 unidades mineras en el Bajo Cauca antioqueño: extraían hasta 2500 gramos de oro mensual

El Ejército Nacional destruyó dos unidades de minería que generaban millonarias rentas al Clan del Golfo. Los equipos podían sacar hasta 2.500 gramos de oro al mes

En el marco de las operaciones contra las economías ilegales en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Batallón de Infantería Liviana Rifles intervinieron dos unidades de producción minera que, presuntamente, operaban sin permisos legales vigentes ni título minero.

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Puerto Bélgica, jurisdicción del municipio de Cáceres, en donde las autoridades adelantaron una intervención contra actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros a cargo del Clan del Golfo.

Durante el operativo fueron halladas dos excavadoras, un motor industrial y 100 galones de ACPM, elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades de extracción de oro. La maquinaria y el combustible fueron destruidos de manera controlada y estarían avaluados en más de 700 millones de pesos.



De acuerdo con la información entregada por la Fuerza Pública, las dos unidades de producción minera tendrían una capacidad para generar aproximadamente 2.500 gramos de oro mensuales. Esta producción representaría un valor superior a los 1.000 millones de pesos al mes.

La operación busca afectar las estructuras financieras de grupos armados organizados que tendrían injerencia en esta zona del departamento de Antioquia. Según las autoridades, los recursos obtenidos presuntamente de esta actividad minera ilegal servirían para fortalecer las rentas criminales de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

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La intervención hace parte de las acciones militares y judiciales dirigidas a combatir las economías ilícitas en el Bajo Cauca, una región donde la explotación ilegal de minerales constituye una fuente de financiación ilícita.